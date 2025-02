De vraag naar esthetische behandelingen bij mannen neemt toe, onder meer gedreven door sociale media. “We krijgen steeds meer patiënten over de vloer die ontevreden zijn over een eerdere behandeling in een commerciële kliniek.”

Precieze cijfers over esthetische ingrepen bij mannen zijn er niet, omdat de ziekenfondsen die niet vergoeden. Alexis Verpaele, plastisch chirurg en de voormalige voorzitter van de Royal Belgian Society for Plastic Surgery, merkt dat het aandeel van mannen die een plastisch chirurgische ingreep laten uitvoeren al jaren rond 15 procent schommelt. De groeiende aandacht voor esthetiek komt vooral door de rol van sociale media. “Een populaire ingreep bij mannen is ondere andere een ooglidcorrectie, zowel voor hangende bovenoogleden als wallen onder de ogen”, zegt Alexis Verpaele. “Neuscorrecties en ingrepen die de gezichtscontouren verfraaien, zoals lipofilling en facelifts, winnen eveneens aan populariteit. De drempel om die behandelingen te ondergaan, wordt steeds lager.”

De focus ligt niet alleen op het gezicht. Lichaamsingrepen zijn eveneens in opmars. “De meest voorkomende behandelingen zijn de correctie van mannelijke borstvorming en liposuctie van de buik en de lovehandles. Een recente trend is het strategisch modelleren van schaduwen en het aanvullen van spierzones met eigen vetweefsel, bijvoorbeeld om een beter gedefinieerde sixpack te creëren.”

De prijzen van behandelingen variëren sterk, afhankelijk van de ingreep. Basisbehandelingen zoals botox beginnen rond 200 euro, terwijl meer ingewikkelde ingrepen aanzienlijk duurder kunnen zijn. Sinds vorig jaar moeten plastisch chirurgen hun prijzen op hun website vermelden. Dat helpt patiënten om een geïnformeerde keuze te maken.

Kennis delen

Instituten voor plastische chirurgie zijn meestal solopraktijken of groepspraktijken met gemiddeld twee tot vijf artsen. Verpaele wijst erop dat plastisch chirurgen over het algemeen collegiaal met elkaar omgaan. “Ze specialiseren zich vaak in bepaalde ingrepen en verwijzen patiënten door naar collega’s wanneer een behandeling niet binnen hun expertise ligt. Iedereen probeert zijn boterham te verdienen, maar ik krijg bijvoorbeeld zelf regelmatig patiënten doorverwezen van collega’s die bepaalde ingrepen niet doen of niet zo graag doen.”

‘Een strakke kaaklijn en een duidelijke hoek tussen de kin en de hals worden geassocieerd met vitaliteit en mannelijkheid’ Alexis Verpaele, plastisch chirurg

Alexis Verpaele is gespecialiseerd in ooglidcorrecties, face- en halslifts. “Een strakke kaaklijn en een duidelijke hoek tussen de kin en de hals worden geassocieerd met vitaliteit en mannelijkheid.” Die procedures vereisen technische precisie. Alle technieken die Verpaele ontwikkelde, publiceert hij ook. “We geven er regelmatig voordrachten over”, legt hij uit. “Daarnaast organiseren plastisch chirurgen cursussen waarin zowel nationale als internationale collega’s welkom zijn om bij te leren.”

Commercialisering

De groeiende vraag naar plastische chirurgie heeft ook nadelen. Er is een opkomst van commerciële instituten die esthetische behandelingen aanbieden zonder gekwalificeerde plastisch chirurgen, en dat brengt risico’s met zich. Alexis Verpaele waarschuwt voor de gevaren van instellingen die geen erkende specialisten in huis hebben: “Dat kan leiden tot teleurstellende esthetische resultaten of zelfs ernstige gezondheidscomplicaties.” Hij adviseert patiënten altijd het Riziv-nummer van de arts te controleren. Een erkend plastisch chirurg heeft een nummer dat eindigt op 210. Soms voeren schoonheidsspecialisten of kappers esthetische behandelingen aan. “Dat is onwettig en potentieel gevaarlijk”, waarschuwt de plastisch chirurg.

Alexis Verpaele ziet in andere landen, zoals Nederland, dat de commercialisering van de geneeskunde al verder gevorderd is. “De mogelijkheid om patiënten te werven via promoties en kortingen heeft geleid tot de opkomst van buitenlandse esthetische klinieken in België”, legt Alexis Verpaele uit. “Sommige werken met erkende plastisch chirurgen, anderen opereren met minder strikte normen.”

Ondanks de groeiende concurrentie gelooft Verpaele niet dat de markt groot genoeg is voor instituten die zich uitsluitend op mannen richten: “De meeste praktijken willen een goede omzet behalen.” Hij gelooft wel dat de commercialisering zal uitmonden in een grotere toestroom naar degelijke instituten en artsen. “We krijgen steeds meer patiënten over de vloer die ontevreden zijn over een eerdere behandeling in een commerciële kliniek. Ze doen hun huiswerk beter en komen vervolgens bij ons terecht”, legt Verpaele uit. Hij verwacht dat het aantal esthetische ingrepen zal toenemen door sociale media. “Onlangs zag ik een post op Instagram die de geschiedenis van Brad Pitts plastische chirurgie uit de doeken deed. Dat trekt wel de aandacht.”

Onomkeerbaar

Een van de grootste uitdagingen in de esthetische chirurgie is het bewaken van realistische verwachtingen. Overmatige ingrepen kunnen onnatuurlijke resultaten opleveren. Alexis Verpaele waarschuwt in het bijzonder voor lipvergrotingen en lipliftings. Die chirurgische ingrepen zijn vaak onomkeerbaar en kunnen een niet te onderschatten impact hebben op het uiterlijk van de patiënt.

“Bescheidenheid is aan te raden, maar toch zijn er mannen die steeds verder willen gaan en blijven zoeken naar ‘perfectie’”, zegt de plastisch chirurg. “Hen afwimpelen is niet de beste optie, want dan bestaat het risico dat ze elders terechtkomen en in handen vallen van minder ethische praktijken. Daarom neem ik altijd de tijd om uit te leggen waarom bepaalde ingrepen niet aanbevolen zijn en begeleid ik hen naar een evenwichtige, natuurlijke esthetiek.”