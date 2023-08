In een uitgebreid interview met Trends reageert actrice en presentatrice Kim Van Oncen, die samen met haar broer twee AD Delhaizes uitbaat, ook op de perikelen bij de supermarktketen.

Kim Van Oncen en haar broer Tom baten de AD Delhaizes van Putte-Kapellen en Essen uit. Het duo heeft groeiplannen en is daarom kandidaat om nog een zaak over te nemen. Er zijn op dit moment nog 113 Delhaize-winkels die wachten op een zelfstandige overnemer.

“Na de aankondiging hebben we spoedoverleg gehouden. Zien we een uitbreiding nog zitten? Hebben we extra investeerders of partners nodig? Dat is voor mij de kern van ondernemerschap: kansen zien, risico’s durven te nemen en springen.” Van Oncen behoort niet tot de eerste vijftien aangekondigde overnemers. “Wij zitten nog in een andere fase en alles is nog zeer vrijblijvend. We zien wel.”

U valt niet over de slechte voorwaarden, zoals zelf geen leveranciers mogen kiezen of de prijszetting van het hoofdkantoor moeten volgen?

VAN ONCEN. “Zijn dat slechte voorwaarden? Wij weten alleen wat in de media is gelekt door andere kandidaat-overnemers. Er zijn uiteraard enkele punten waarbij ik mij kritische vragen stel, zoals die prijszetting, maar dat wil niet zeggen dat het automatisch slecht is. We moeten verdere onderhandelingen afwachten. Ik denk ook dat de top beseft dat het voor de overnemers een rendabele operatie moet zijn, anders schuif je de problemen in een ander zijn schoenen.”

‘Kijk verder dan de cijfers, want medewerkers zijn je belangrijkste kapitaal’ Kim Van Oncen

Wat is in uw ogen het grote probleem in heel deze saga?

VAN ONCEN. “Ik wil hiervoor geen shitstorm over me heen krijgen, maar het is vrij duidelijk. De vakbonden hebben in het verleden fantastische contracten met heel mooie voorwaarden onderhandeld voor de werknemers, die ik zelf ook niet graag zou afgeven. Ahold Delhaize had moeten weten dat die té mooi waren en ze ooit teruggeschroefd zouden moeten worden. Ik zie de cijfers elke dag: onder andere de personeelskosten zijn een groot probleem. Wat ben je met die fantastische arbeidsvoorwaarden als je filiaal niet meer rendabel is en je op termijn simpelweg geen baan meer hebt? Dankzij de overnames is er gelukkig nog een valabele optie om niet alles over de kop te laten gaan met nog veel ergere gevolgen. Bij een definitieve sluiting zouden tientallen, zo niet honderden werknemers op straat staan.

“Het is vanuit ons standpunt natuurlijk jammer hoe negatief de vakbonden zelfstandige winkels hebben afgeschilderd. De voordelen ervan worden compleet genegeerd. Wij hebben een heel persoonlijke aanpak. We kennen onze werknemers door en door. Er wordt al eens een oogje dichtgeknepen. In onze winkels is er nauwelijks verloop en zijn er geen langdurig zieken.”

Hebt u tips voor nieuwe uitbaters om dezelfde sfeer te creëren?

VAN ONCEN. “Kijk verder dan de cijfers, want medewerkers zijn je belangrijkste kapitaal. Verlies hun welzijn niet uit het oog. Zij creëren de echte meerwaarde. Bovendien bouw je zo een vertrouwensrelatie op, waarmee geen enkele andere winkel kan concurreren. De persoonlijke en menselijke aanpak werkt voor ons het beste.”

Lees het volledige interview met Kim Van Oncen: