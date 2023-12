Familiebedrijf Elements geeft korting in ruil voor impact: ‘In een klimaatcrisis kan iedereen iets doen’

Een bedrijf hoeft niet groot te zijn om impact te hebben. Dat bewijst Elements, een verdeler van maatschappelijk verantwoorde outdoormerken. Als eerste B Corp-gecertificeerde distributeur van België wil het familie­bedrijf nu ook zijn retailklanten helpen duurzamer te ondernemen.

De band tussen mensen en natuur versterken: dat is de missie van Elements. Het bedrijf werd opgericht in 2010 en heeft intussen een team van 21 mensen, geleid door de broers Christophe, Dominic en Philippe Declercq.

Het familiebedrijf verkoopt verantwoorde outdoorkleding en -accessoires aan retailers als Bever (Nederland) en AS Adventure, en lokale speciaalzaken. Daarbij treedt het op als merkvertegenwoordiger en als distributeur, met een eigen showroom in Edegem. Eerst bestond het aanbod vooral uit buitensportkledij van merken als Nordisk en Patagonia. Sinds 2019 verkoopt Elements ook producten uit de bioretail, zoals natuurlijke anti-­insectensprays en mobiele zonnepanelen.

Als agentuur en distributeur ziet Elements zichzelf ook als een katalysator voor duurzaam ondernemen. Dat engagement zat er al sinds het begin in, al kreeg het pas echt een gezicht toen Nelson Coo­mans in 2018 bij het team kwam. Als sustainability coordinator zet hij zich in om de maatschappelijke missie van Elements kracht bij te zetten. “De afgelopen vijf jaar hebben we een basis gelegd om verantwoord ondernemen in onze sector en daarbuiten uit te dragen en verandering op gang te brengen.”

Het goede voorbeeld

Een screening wees in 2022 uit dat slechts 42 procent van de outdoorklanten van Elements iets over maatschappelijk verantwoord ondernemen communiceerde. Die communicatie bleek zich vooral op productniveau te concentreren, zoals herstellingsmogelijkheden of ­onderhoudsadvies. Over ­hernieuwbare energie of ­klimaatinspanningen was ­weinig te vinden.

“Dat is ook logisch”, zegt Coomans. “Die thema’s staan verder van de kernactiviteiten van de retailers af. Maar we zitten in een klimaatcrisis en daar kan elke organisatie actie in ondernemen.”

Zelf probeert Elements op verschillende niveaus het goede voorbeeld te geven. Zo bestaat zijn aanbod uitsluitend uit verantwoorde merken. Sinds 2019 ondergaat elk merk bovendien een extra screening die het maatschappelijk engagement van de leveranciers in kaart brengt. “Geen enkel merk kan perfect op alle vragen antwoorden, maar als er een gesprek over kan zijn, is het voor ons snel duidelijk of een merk ermee bezig is.”

Als lid van 1% for the Planet engageert Elements zich ook om jaarlijks 1 procent van zijn omzet te doneren aan milieu­organisaties. “Een zelfopgelegde taks voor ondernemen op deze planeet”, heet het. Sinds 2019 doneerde Elements al 200.000 euro aan lokale non-profitorganisaties als ­Klimaatzaak, Proper strand­lopers en Natuurpunt.

Om zijn eigen klimaatimpact te verlagen gebruikt het bedrijf burgerstroom van Ecopower en zet het in op het verminderen en elektrificeren van zijn verwarming en wagengebruik. Daarbij werkt Elements volgens de Science Based Targets, al neemt het ook reductiemaatregelen voor de uitstoot van andere actoren in zijn keten.

“Over de emissies van je eigen bedrijf heb je het meest controle, maar de uitstoot van klanten en leveranciers is vaak groter”, legt Coomans uit. “Voor alle activiteiten waar we betrouwbare data van kunnen krijgen, passen we dus ook reductiemaatregelen toe.”

In de praktijk komt dat vooral neer op het inkomende transport van distributieproducten. Zo kon Elements in 2021 een uitstootdaling van 51 procent rapporteren tegenover 2019, door voor 90 procent van de leveringen over te stappen van vliegtuig- naar oceaantransport. Dit jaar werd Elements ook de eerste Belgische distributeur met een B Corp-certificaat.

Impactkorting

Elements wil ook het maatschappelijk engagement van de sector aanzwengelen. Daartoe lanceerde het in oktober zijn impactkorting, een bijkomende korting voor retailklanten op voororders van distributiemerken voor volgend seizoen op basis van hun klimaat- en milieu-inspanningen.

Klanten die hernieuwbare energie ge­­bruiken of een erkend certificaat voor klimaatneutraliteit hebben, krijgen 1 procent korting. Klanten met een B Corp-certificaat, een lidmaatschap van 1% For The ­Planet of reductiedoelen volgens de Science Based Targets krijgen 2 procent korting.

“Met die ­korting willen we maatschappelijk verantwoord ondernemen verankeren in onze verkoopgesprekken en klanten handvatten geven om klimaatacties te ondernemen”, vertelt Coomans.

‘We willen ons bedrijf inzetten als een hefboom voor systeemverandering’ Nelson Coomans, sustainability coordinator van Elements

Daarnaast wil Elements zijn ­klanten ook ondersteunen in de stappen die ze doen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. “Er is een grens aan wat we zelf kunnen bereiken, maar door onze kennis te delen met anderen, willen we zorgen voor een rimpeleffect”, vertelt Coomans. Met die houding positioneert de Antwerpse kmo zich op een vergelijkbare manier als zijn flagshipbrand Patagonia. “Ook wij willen ons bedrijf inzetten als hefboom voor systeemverandering. De impactkorting is een ­eerste instrument. Op dit moment richten we ons vooral op klanten, maar ook sectorgenoten zijn ­welkom met vragen. De klimaatverandering aanpakken is immers groepswerk.” Coomans is ent­housiast over de initiatieven van sectorgenoten die inzetten op circulaire initiatieven, zoals verhuur, herstel en tweedehandsspullen.

Link met de natuur

Met een jaaromzet van 15 miljard euro is de outdoorsector klein in vergelijking met de 1,5 triljard euro omzet van de volledige kleding­industrie. Toch kunnen outdoormerken volgens Coomans een effect hebben op de rest van de industrie. “De buitensportsector en zijn klanten hebben inherent een link met de natuur. Daarom kan er veel verandering en innovatie uit voortkomen.” Coomans verwijst naar de invloed van Patagonia en zijn oprichter Yvon Chouinard, die de grondslag legde voor initiatieven als 1% For The Planet en de Higg Index. “Die initiatieven hebben een impact op de hele sector.”

Gezien de populariteit van outdoorkledij, verwachten trend­watchers de komende tien jaar een samengestelde jaarlijkse groei van meer dan 5,5 procent. Om die groei in balans te brengen met de maatschappelijke impact, werken ­Elements en Patagonia nauw samen. Coomans: “Het merk is zo populair dat we jaarlijks moeiteloos tientallen nieuwe retail­klanten zouden kunnen maken. In overleg met Patagonia doen we dat bewust niet.” Zo kunnen het merk en zijn Belgische agentuur niet alleen hun maatschappelijke impact garanderen, maar ook hun status van goede leveranciers behouden. “Door groei te luwen, garanderen we dat producten kwalitatief en leverbaar blijven en gaan we overconsumptie tegen.”