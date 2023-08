De eerste vakantiejob van Bart Van Craeynest (Voka): ‘Door werk in viswinkel kende ik alle vissoorten in het Frans’

Heel wat jongeren zullen deze zomer hun eerste vakantiejob doen. Trends.be vraagt naar de eerste jobervaring van vooraanstaande mensen in de ruime economische sector. Vandaag is het de beurt aan Bart Van Craeynest, hoofdeconoom van de werkgeversorganisatie Voka.

Wat was uw eerste vakantiejob?

BART VAN CRAEYNEST. “Mijn ouders hadden een viswinkel in Westende-Bad. Mijn vakantiejob – de eerste en ook de enige – was daar. Dat ging van helpen met de voorbereidingen in de keuken, over poetsen tot vooral verkopen in de winkel.”

Wat zal u voor altijd bijblijven?

VAN CRAEYNEST. “Dat dat vooral hard werken was. De winkel was open van 8 tot 20 uur, als ik het me goed herinner. Maar daarvoor en daarna was er natuurlijk ook nog werk. En in het hoogseizoen aan de kust was de winkel elke dag open. Ik stond daar natuurlijk niet de hele tijd, maar mijn ouders wel. Dat moet heel zwaar geweest zijn.

“Een groot deel van de klanten was Franstalig, en het bestellen dus ook, waardoor mijn Franse vocabulaire lange tijd gedomineerd werd door allerlei vissoorten en instructies voor de bereiding daarvan.

“Een van de motto’s van mijn ouders was ‘als je kunt uitgaan, dan kun je ook werken’, wat nogal lastige dagen in de winkel opleverde.”

Wat heeft u met het loon gedaan?

VAN CRAEYNEST. “Dat ging vooral naar festivals en cd’s. Mijn favoriete muziek was toen vooral grunge (Pixies, Sonic Youth, Afghan Whigs) en britpop (Blur, Pulp, Stone Roses). Ik spaarde ook wel een stuk.”

