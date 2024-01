Eefje Depoortere: ‘E-sport moet op zoek naar een duurzaam businessmodel’

Voor miljoenen kijkers becommentarieert en presenteert de Brugse Eefje Depoortere e-sportwedstrijden op het allerhoogste niveau. “De game ­Baldur’s Gate 3 is een mooi voorbeeld van hoe een monstersucces mogelijk is als alle factoren goed zitten.”

In zeven jaar ging het aantal gamers wereldwijd van 2 naar meer dan 3 miljard. PwC becijferde dat de sector 257,1 miljard dollar waard is, en in 2026 maar liefst 321,1 miljard. Dat is meer dan de film- en de muziekindustrie samen. Populaire games en hun personages dringen door in de popcultuur. Ook in de sportwereld wint competitief gamen – e-sport – aan belang. Grote toernooien lokken vlotjes tienduizenden fans naar arena’s en worden wereldwijd door miljoenen kijkers gevolgd. De Vlaamse Eefje Depoortere becommentarieert al tien jaar de grootste e-sportevenementen ter wereld en maakte de doorbraak van gaming mee.

“2023 was een jaar met twee gezichten. Het ene na het andere record werd verbroken, maar tegelijkertijd zijn de gevolgen van de algemene economische situatie voelbaar in onze sector”, zegt Eefje Depoortere. “Historisch gezien heeft e-sport moeite met het vinden van een businessmodel, want je hoeft nooit te betalen om een toernooi te streamen. Nu proberen op die manier geld te verdienen is zeer moeilijk. De evenementensector heeft sinds de coronacrisis last van stijgende productiekosten. Dat merk ik bijvoorbeeld aan hoeveel ik kan vragen om een wedstrijd te hosten. De broeksriem wordt aangehaald, maar gelukkig blijven mensen meer dan ooit naar toernooien kijken.”

“Een van de leukste tendensen van het afgelopen jaar is de opkomst van vrouwenliga’s”, vindt Depoortere. “Op termijn denk ik dat we naar gemengde teams zullen gaan, maar in afwachting daarvan zijn die liga’s een zeer mooie stap om aandacht te creëren voor vrouwelijke gamers. Initiatieven als ESL Impact en Valorant Game Changers hebben impact. Vrouwelijke spelers zijn goed.”

De Zuid-Koreaanse gamer Faker is een god in Azië, nu hij dit jaar zijn vierde wereldbeker won.

EEFJE DEPOORTERE. “Faker is een van de weinige e-sporters die het wereldje overstijgt. Als hij in Berlijn zou rondlopen, zou hij op straat herkend worden. Taferelen zoals in Azië komen hier niet voor. De Aziatische markt is zodanig gigantisch, dat de meeste e-sporters niet hoeven te focussen op de rest van de wereld.”

‘De broeksriem wordt aangehaald, maar gelukkig blijven mensen meer dan ooit naar e-sporttoernooien kijken’ Eefje Depoortere

Een van de Belgische hoogtepunten in e-sport dit jaar was dat onze landgenoot Nicolas ‘Keoz’ Dgus in de finale van de Counter-Strike Major in Parijs was geraakt. Tegelijk ging het Belgische team Sector One failliet, nadat LowLandLions vorig jaar al was gestopt. Wat is er nodig om een goed team op te zetten?

DEPOORTERE. “Ook voor teams is het moeilijk om een businessmodel te vinden. De tijd waarin durfkapitalisten grote investeringen deden, is voorbij, want dat bleek niet duurzaam te zijn. Het draait niet enkel om geld, ook de tijd om te groeien is belangrijk. Tien jaar geleden kon je van de ene op de andere dag een internationaal succes worden, maar dat ligt nu anders. Het Berlijnse G2 heeft er jaren over gedaan om ook buiten Europa door te breken, en is daar enkel in geslaagd door spelers voor meerdere jaren aan zich te binden. De bodem ligt er in België, want er zijn veel mensen geïnteresseerd in e-sport.”

Een ander Belgisch hoogtepunt was de lancering van Baldur’s Gate 3, gemaakt door het Gentse Larian Studios. De game is al meer dan 5 miljoen keer verkocht, won de hoofdprijs op The Game Awards, en heeft op Metacritic een van de hoogste scores ooit. Hoe heeft u dat succes ervaren?

DEPOORTERE. “Baldur’s Gate 3 is een mooi voorbeeld van hoe een monstersucces mogelijk is als alle factoren goed zitten. Het spel is fantastisch, maar ook de hype errond was perfect. Het is een nieuw deel van een franchise met trouwe fans, de personages zijn met veel liefde uitgewerkt, de storytelling zit goed, er zijn oneindig veel mogelijkheden. Sociale media maken het makkelijker om pijlsnel op te komen, maar de hypes zijn van kortere levensduur. Games als Among Us en Fall Guys waren overal, maar zijn plots verdwenen.”

‘The Witcher was eerst een boek, daarna een game en nu een serie. Fans worden ondergedompeld in een volledig universum’ Eefje Depoortere

Verschillende kijkers waren de voorbije jaren overgestapt van Twitch naar andere streamingplatformen. Maar in 2023 zagen we die terugkeren naar Twitch. Wat is de aantrekkingskracht van dat platform?

DEPOORTERE. “Twitch is nog steeds hét platform voor al wie met games bezig is, al komt ook YouTube meer en meer op. Toch mis ik daar de community die op Twitch bestaat. Ook al kijk je met tienduizenden mensen naar dezelfde video, toch voelt het alsof je met een paar vrienden samen bent. Het is interessant te zien hoe de generatie die opgroeide met streamers als de Amerikaan Ninja nu volwassen wordt. Zij hebben zelfs geen klassieke televisie meer in huis.”

Dit jaar bewezen de HBO-serie The Last of Us en de blockbuster over Super Mario dat games ook een inspiratie kunnen zijn voor film en televisie.

DEPOORTERE. “Producenten als Riot, dat de Netflix-reeks Arcane ontwikkelde op basis van de game League of Legends, worden meer en meer mediabedrijven. Ze zijn het perfecte voorbeeld van hoe men een nieuw doelpubliek kan aanboren. The Witcher was eerst een boek, daarna een game en nu een serie. Al die media versmelten met elkaar, fans worden ondergedompeld in een volledig universum.”

Wat verwacht u van 2024?

DEPOORTERE. “De economische situatie zal zich niet van vandaag op morgen rechttrekken. Ik denk dat de sector zich moet bezinnen en op zoek moet naar een duurzaam businessmodel voor de e-sport. Als kijker zal je weinig verschil merken, maar ik houd rekening met nog meer afslankingen in bedrijven (zie kader, nvdr). Ik ben blij dat ik veel geluk heb gehad, en dat ik kan doen wat ik graag doe. Ook als ik minder verdien, zou ik het blijven doen.

“Ik ben al tien jaar e-sportcommentator, en denk meer na over hoe ik vrouwen die in e-sport willen werken, kan begeleiden. Daar wil ik me meer in verdiepen.

“Volgend jaar komt het wereldkampioenschap League of Legends eindelijk nog eens naar Europa. De finale vindt plaats in The O2 Arena in Londen, en zal uitverkocht zijn.”

Zal u het wereldkampioenschap presenteren?

DEPOORTERE. “Waarschijnlijk. Er staat nog niets vast, maar ik zal daar naartoe werken.”

‘Blockbustergames ontwikkelen is heel duur’ Hoewel 2023 een topjaar was voor de gamesector, dankzij titels als Baldur’s Gate 3 en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, is er ook minder positief nieuws. Studio’s als Naughty Dog, Roblox en Epic Games ontsloegen honderden mensen. “Blockbustergames ontwikkelen is heel duur”, zegt Frederik De Bosschere, lead strategist bij de digital product studio In The Pocket en zelf een gamer. “Duizenden werknemers zwoegen jarenlang aan een titel, die vaak erop of eronder is. In economisch lastige tijden komen daar steeds meer vraagtekens bij, zelfs voor de grote studio’s.” Aan de andere kant zijn er grote techgiganten die proberen door te dringen in de gamesector, maar er hun tanden op stuk bijten. Zo doekte Alphabet in januari zijn cloudgamingdienst Google Stadia op. “De technologie was erg knap, maar de mensen zaten er niet op te wachten”, zegt De Bosschere.

Microsoft, dat zich de voorbije maanden ook in de strijd in ­artificiële intelligentie knokte, dankzij een verregaande samenwerking met OpenAI, tekende dan weer voor de deal van het jaar. In oktober kreeg het na 21 maanden eindelijk groen licht van de regulatoren om Activision Blizzard over te nemen. Het telde 68,7 miljard dollar neer voor de gamegigant, die bekend is van titels als Call of Duty, ­World of Warcraft en Candy Crush Saga. “Microsoft moet al jarenlang achtervolgen op Sony met zijn PlayStation. Het wil met de Xbox Game Pass een soort Netflix voor gaming creëren. Na de eerdere overname van ZeniMax/Bethesda, bekend van onder andere Fallout, Doom en Starfield, voegt het met Activision Blizzard enkele zeer succesvolle reeksen toe aan zijn portfolio.”