Starter van de week Contour Lab: AI-stylist voor onlineshoppers

Het Antwerpse Contour Lab ontwikkelt software die onlineconsumenten dichter bij een fysieke shopervaring brengt met behulp van artificiële intelligentie. De oplossing adviseert zowel de meest flatterende pasvorm, de juiste kleuren als de ideale maat op basis van het lichaamstype en andere uiterlijke kenmerken. Dat moet leiden tot meer vertrouwen en body positivity.

Hoe is het idee ontstaan?

“Door mijn kleine gestalte – ik meet 1,53 meter – had ik het moeilijk om de juiste kleding te vinden, vooral online”, zegt fashiontechondernemer en oprichter Christina Hadinoto. “Begin 2022 ben ik gestart met het leggen van de eerste bouwstenen voor de software. Mijn doel was met artificiële intelligentie een replica van een menselijke stylist te creëren, die vertrekt vanuit het individu.”

Wat is uw achtergrond?

“Na mijn studies rechten en communicatiewetenschappen ging ik aan de slag als marketeer bij Microsoft. Later werkte ik als marketing & brand manager bij het Belgische modemerk CKS. Daar leerde ik de kracht van body type styling kennen. Contour Lab – dat ik samen met AI-engineer Ilias Mansouri opstartte – is een perfecte kruising tussen mijn twee fascinaties: innovatie en mode.”

Waar bent u actief?

“Onze software is al geïntegreerd in de webshops van de modeketens Marie Méro en SKM. De resultaten zijn indrukwekkend: het aantal bezoekers dat overgaat tot een aankoop verviervoudigt, het bestedingsbedrag stijgt met 21 procent en het retourpercentage neemt af met 17 procent. Zo draagt Contour Lab ook bij tot meer duurzaamheid in de sector.”

Geniet u externe steun?

“We konden rekenen op subsidies van Vlaio, FIT en Stad Antwerpen, en konden ook terugvallen op de accelerator- en incubatortrajecten van Start it @KBC, Google Digital Atelier en imec.istart. Momenteel bereiden we een eerste kapitaalronde voor, met als doel om geld bij businessangels op te halen.”