Atlanta, een belangrijke technologiehub voor Belgische ondernemingen

Een nieuwe generatie Belgische bedrijven ontdekt de troeven van Atlanta als uitvalsbasis voor de Amerikaanse markt. De hoofdstad van de staat Georgia zit in een opwaartse spiraal en is de vierde techhub van de Verenigde Staten. Het speelt zijn diversiteit uit als troef.

Sensolus, Cyberwolf en Presso. Een nieuwe generatie Belgische ondernemers strijkt neer in Atlanta. Daarmee treden ze in de voetsporen van hun voorgangers.

De banden tussen de hoofdstad van de zuidelijke Amerikaanse staat Georgia en België zijn hecht. Belgische toppers als UCB, Barco, Syensqo (afgesplitst van Solvay) en Bekaert zijn er al decennia aanwezig. De eerste buitenlandse luchtvaartmaatschappij die op Atlanta mocht vliegen, was Sabena in 1978. Sinds 1983 zijn Atlanta en Brussel zustersteden.

Met de handelsmissie The Future of Digital van de technologiefederatie Agoria in december bezocht voor het tweede jaar op rij een uitgebreide Belgische handelsdelegatie de stad die de Olympische Spelen van 1996 organiseerde – goud voor Frédérik Deburghgraeve en Ulla Werbrouck.

Locatie als troef

Na het verdwijnen van Sabena nam Delta Air Lines de vaste verbinding tussen Atlanta en Brussel over, tot die een paar jaar geleden werd geschrapt. Dat is een serieuze aderlating voor Belgische ondernemers. Georgia telt meer Belgische bedrijven dan om het even welke andere Amerikaanse staat, met meer dan vijftig bedrijven die samen zo’n 5.000 mensen in dienst hebben. In 2021 was de handel tussen Georgia en België goed voor 3,2 miljard dollar, een stijging met 157 procent in vergelijking met 2017.

Georgia en België hebben ongeveer evenveel inwoners en allebei spelen ze hun locatie uit om bedrijven aan te trekken. Vanuit Atlanta – de uitvalsbasis van Delta Air Lines – kun je binnen de twee uur vliegen 80 procent van Amerika bereiken.

Belgisch ecosysteem

Het Gentse Sensolus, dat met artificiële intelligentie (AI) en slimme sensoren de productieketen van bedrijven verbetert, opende vorig jaar een kantoor in Atlanta. CEO Kristoff Van Rattinghe, een van de vier oprichters, vloog anderhalf jaar geleden naar de Verenigde Staten op zoek naar een goede locatie voor het eerste Amerikaanse kantoor.

“We kregen steeds meer vraag uit de VS. Eerst vlogen we naar New York. Dat was te duur en onze klanten zitten er eigenlijk niet. In Detroit hadden we niet zo’n goed gevoel. In Atlanta voelden we de positieve energie wel, en we kwamen terecht in een groot Belgisch ecosysteem, waar mensen elkaar helpen. Je mag dat niet onderschatten. We werken met een partnermodel voor de verkoop. Dan is het belangrijk dat je in een hub zit. Bovendien zitten er in die regio heel veel maakbedrijven, en dat is onze doelmarkt.”

‘New York was te duur en in Detroit hadden we niet zo’n goed gevoel. In Atlanta voelden we de positieve energie wel’ Kristoff Van Rattinghe CEO Sensolus

“Om onze software te kunnen aanbieden, moeten wij ook een stukje hardware leveren”, legt Van Rattinghe uit. “Die kwam uit Taiwan, maar we hebben dat naar een bedrijf in Ierland gebracht, dat zijn hoofdzetel in Detroit heeft. Dat we nu kunnen zeggen dat onze hardware door een Amerikaans bedrijf wordt geproduceerd, zal ons zeker helpen in de VS. Er is de spanning tussen China en Taiwan. Je merkt dat zowel Europeanen als Amerikanen veel meer letten op de veiligheid en de herkomst van hardware.”

Georgia Tech

Atlanta is een van de Amerikaanse steden die het meeste profiteren van de onbetaalbaarheid van Silicon Valley. Jarenlang was de Californische techvallei een vanzelfsprekende uitvalsbasis voor Europese ondernemers die naar de VS trokken of voor Amerikaanse techreuzen, maar de prijzen om er een kantoor of appartement te huren zijn exorbitant geworden en het is er aartsmoeilijk om personeel te vinden.

Steeds meer bedrijven zijn weggetrokken, naar de Texaanse hoofdstad Austin, maar ook naar Atlanta. Techreuzen als Google en Microsoft breidden er gevoelig uit. Atlanta is al lang niet meer de stad waar The Coca-Cola Company ontstond, maar de op drie na grootste techhub van de VS. Zelfs een deel van de filmindustrie uit Hollywood heeft zich naar Atlanta verlegd. Bekende Marvel-films als Spiderman enThe Black Panther, maar evengoed The Hunger Games zijn er opgenomen.

De parel aan de technologiekroon van Georgia is de wereldvermaarde onderzoeksuniversiteit The Georgia Institute of Technology – ‘Georgia Tech’ in de volksmond. Om de Amerikaanse industrie en samenleving klaar te stomen voor de snel evoluerende AI-technologie, investeerde de federale overheidsinstelling National Science Foundation (NSF) 220 miljoen dollar in elf onderzoeksinstituten in de VS. Drie ervan zijn verbonden aan Georgia Tech en één instituut wordt geleid door een Belg.

Pascal Van Hentenryck is de directeur van NSF of Electrical and Computer Engineering, een AI-instituut met een ingenieursfocus. De professor leidt er een team van dertig onderzoekers en vijftig studenten, dat nog volop groeit. De Belgische Amerikaan is in Brussel geboren en heeft een Waalse moeder en een Vlaamse vader. Nadat hij zijn ingenieursdiploma computerwetenschappen had behaald aan de Universiteit Namen en een doctoraat in Duitsland, trok hij eind jaren tachtig naar de VS. Daar bouwde hij een internationale academische carrière uit.

“We beleven spannende tijden”, zegt Pascal Van Hentenryck. “Ik werk al heel lang in het AI-domein en af en toe gebeurt er iets magisch. Toen ik begon, was dat de opkomst van machinelearning. Nu is er weer zo’n magisch moment. De rekenkracht van computers, van het internet en van AI-technologie komt samen. Die convergentie maakt dat we een uniek moment beleven.”

Lees meer over het werk van Pascal Van Hentenryck of lees hieronder verder

Partners samenbrengen

De aanwezigheid van grote techbedrijven, sterke universiteiten en de troeven van Atlanta als uitvalsbasis voor Belgische ondernemers overtuigden de technologiefederatie Agoria om voor haar eerste inspiratiereis voor Atlanta te kiezen – en voor Miami voor het tweede deel van de week (zie kader Miami als ontmoetingsplaats). Zowat zeventig bedrijfsleiders, van een beursgenoteerd bedrijf als EVS over kmo’s tot start-ups, reisden mee. Het centrale thema was Web3, de technologische ontwikkeling die het aanzien van het internet verandert (zie kader Wat is Web3?).

“We hadden twee objectieven”, zegt Bart Steukers, de CEO van Agoria. “We zijn in België hard bezig met ecosystemen, we werken aan een ecosysteem in Kortrijk, en een rond de maakindustrie in Charleroi. Hoe breng je alle partners bijeen om je ambitie te realiseren? We wilden in het buitenland kijken hoe dat wordt aangepakt. Daarnaast is er de technologie. Wat komt er op ons af op het gebied van AI, cybersecurity en de blockchain, en hoe kunnen we daar praktische toepassingen rond vinden?”

De CEO van Agoria zag in Atlanta hoe technologie steeds meer centraal komt te staan in het publieke debat. “Denk aan de presentatie van Chris Umé, die de discussie opent over wat een echt en geen echt beeld is, omdat het onderscheid niet meer te zien is.” Steukers verwijst naar de keynotespeech van de Limburger Chris Umé, die in de VS de halve finale van America’s Got Talent haalde met hyperrealistische computeranimaties van onder meer Elvis Presley. “Technologie komt in het hart van een maatschappelijk debat te zitten”, zegt Bart Steukers. “We moeten ook kijken hoe Agoria zijn dienstverlening kan aanpassen aan de impact van AI op bedrijven, zodat we met ons sterk juridisch team bedrijven kunnen adviseren.”

Diversiteit

De eerste troefkaart die Atlanta meestal op tafel legt, is zijn diversiteit. Dat bedrijven als Google en Microsoft uitbreidden in Atlanta, komt ook omdat ze er nog gemakkelijk goed geschoold personeel vinden. Die nieuwe medewerkers hebben een diverse achtergrond. Burgemeester André Dickens lijkt de symbiose van technologie en diversiteit te verpersoonlijken. Hij heeft gestudeerd aan Georgia Tech, was een succesvolle ondernemer en is nu politicus. Zulke rolmodellen voor zwarte jongeren zijn er in Atlanta bij de vleet.

Nog zo’n voorbeeld is Jay Bailey, de CEO van het Russell Innovation Center for Black Entrepreneurs. Dat is een hub van 80.000 vierkante meter voor voornamelijk bedrijven met zwarte eigenaars. “Of het nu Atlanta of Brussel is, als je productief wilt blijven en je bbp wilt laten groeien, kun je niet zonder diversiteit. Anders kun je gewoon niet concurrentieel zijn in de economie van morgen”, zegt Jay Bailey. Hij benadrukt het belang van zwarte rolmodellen voor de lokale jeugd. “Je wordt wat je ziet. Als je als jongere nooit een ondernemer, een dokter of een advocaat hebt gezien, is er maar een kleine kans dat je er een wordt.”

Waarom is het belangrijk dat er plekken als het Russell Innovation Center zijn, die zich specifiek op zwarte ondernemers richten? “Je moet een veilige ruimte creëren, waar mensen kunnen falen en slagen. Het is niet dat anderen niet welkom zijn, maar je hebt een centrale plaats nodig die de eigenwaarde, het zelfvertrouwen en het geloof van mensen ondersteunt. We verliezen elk jaar bbp omdat briljante ideeën nooit de markten bereiken waar ze thuishoren.”

Dat Atlanta een pioniersrol in diversiteit vervult, zit in het DNA van de stad, legt Jay Bailey uit. Atlanta is de stad van Martin Luther King en de burgerrechtenbeweging die vorige eeuw streed voor gelijke rechten voor zwarte Amerikanen. “De burgermaatschappij en de zakenwereld in Atlanta hebben altijd een relatie gehad, waarbij het duidelijk was dat racisme slecht is voor business. Bedrijven als Coca-Cola, UPS en Delta Air Lines verkochten hun producten aan een diverse bevolking, hun personeelsbestand was divers. Als ze racistisch zouden zijn, zouden die bedrijven niet overleven.”

Wat is Web3? Maak u geen zorgen als u geen definitie van Web3 uit uw mouw kunt schudden. Zelfs de grootste experts zijn het er niet over eens. Het gaat om een verzameling technologieën, die het internet de komende jaren een ander aanzien zullen geven. “Web3 omvat verschillende technologieën”, legt Els Meyvaert, de oprichter van Web3 Women Belgium, uit. “Ze zijn allemaal ongeveer tegelijkertijd in de jaren negentig bedacht en ontwikkeld, maar de brede bevolking in het Westen is ze maar in fases gaan gebruiken. Eerst de internettechnologie, dan de de eerste beginselen van virtuele realiteit en artificiële intelligentie. Die beginnen eindelijk door te breken, in de vorm van het metaverse en generatieve AI-toepassingen (die zelf tekst en beelden kunnen genereren, nvdr).” “Er wordt veel geëxperimenteerd, wat nodig is om de kansen van elk van die technologieën apart en samen te begrijpen. Niet alle experimenten zijn even elegant. Denk aan de hype waarbij NFT’s (non-fungible tokens, eigendomsbewijzen van digitale objecten van waarde) van apen tegen hallucinante bedragen werden verhandeld. Maar de experimenten leggen vernieuwende mechanismen tussen mensen en groepen bloot. Er is zeker nood aan wetgeving omtrent die technologieën, om de intellectuele eigendom te beschermen.” “De blockchain, waarmee je registraties en transacties van waardevolle data kunt verifiëren en traceren, zal de volgende technologie zijn die doorbreekt”, denkt Meyvaert. “Er is dringend nood aan technologie om inzichten te verkrijgen in de oorsprong en de verwerking van data. Zeker in de bedrijfsvoering. Wanneer er meerdere partijen in een waardeketen zitten, moeten de data traceerbaar zijn. In combinatie met cybersecurity zullen dan zowel de inhoud van de data als de processen rond data meer beschermd zijn. Zo is er minder tot geen ruimte voor menselijke fouten.”