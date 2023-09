8 tips voor sollicitanten en hun sociale media: ‘Recruiters zien tegenwoordig alles’

Door het toenemende belang van menselijke vaardigheden bij de keuze van een kandidaat en de afstemming van de verwachte vaardigheden op de waarden die een bedrijf hoog in het vaandel draagt, is het essentieel dat sollicitanten stilstaan bij hoe ze hun sociale netwerken gebruiken. Marie-Astrid Carlier, associate director bij de wereldwijde rekruteerder Walters People, geeft advies.

1. “Facebook, Instagram en Twitter zijn voor persoonlijk gebruik. Enkel voor communicatie- en marketingprofessionals spelen ze een cruciale rol voor de zichtbaarheid van hun organisatie. LinkedIn is een netwerk voor professionals en daar moet je je ook naar gedragen. Je reageert er hoffelijk, beleefd en professioneel.”

2. “Wees discreet op je persoonlijke accounts en scherm je Facebook- en Instagram-profielen af. Eén op de twee werkgevers doet grondig onderzoek op de netwerken en haakt af op foto’s of post die haaks staan op de waarden van het bedrijf.”

3. “Kijk wat Google over je weet. Ik heb zo al kandidaten geëlimineerd. Als ik aan het werven ben voor mijn teams, kijk ik overal naar.”

4. “Maak gebruik van het potentieel van LinkedIn door connecties te maken, lid te worden van groepen die overeenkomen met je profiel en je ambities, en door te reageren op berichten die verband houden met de sector waar je een baan zoekt. Maak vooral geen negatieve opmerkingen, zelfs niet over een voormalige werkgever. Post niets dat in tegenspraak is met de waarden van je bedrijf. Zo’n bericht liken is al even schadelijk. Rekruiters zien tegenwoordig alles.”

5. “Zorg voor een actuele en gepaste LinkedIn-foto. Geen palmbomen of cocktails! Een portretfoto of geen foto, als je profiel up-to-date is.”

6. “Vermijd overexposure: niet te veel posts, noch miljoenen hashtags. Het is belangrijk de juiste balans te vinden en consistent te zijn.”

7. “Antwoorden op berichten die naar jou worden gestuurd, is een teken van respect.”

8. “Onderscheid je van de massa door je profiel te verfraaien met referenties en aanbevelingen. Aarzel niet om over vrijwilligerswerk of sociale verplichtingen te praten. Dat is helemaal in.”

Lees ook: