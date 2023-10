Ineos Phenol trekt voornemen tot collectief ontslag in

Chemiebedrijf Ineos Phenol in Doel heeft het aangekondigde collectieve ontslag van 56 mensen ingetrokken. De informatie- en consultatiefase voorzien in de wet-Renault is stopgezet. Dat bevestigen zowel de vakbonden als Ineos zelf donderdagochtend.

Eind juni geraakte bekend dat Ineos op de site in Doel tot 56 banen wilde schrappen in kader van een reorganisatie in de Waaslandhaven. Er werken in totaal 182 mensen bij Ineos Phenol. De reorganisatie moest vooral de concurrentiepositie van de site versterken. De productie van fenol, een basisproduct in de chemie, ligt al bijna een jaar stil in Doel en is overgeheveld naar een site van Ineos in Duitsland. De fenol die daar gemaakt wordt, wordt wel nog gelost in Antwerpen.

Volledig gerust zijn de vakbonden echter niet. Dat de directie op korte tijd sterk van koers verandert, komt voor de vakbonden verwarrend over. “Men houdt ook de optie tot personeelsreductie open, de werknemers voelen zich hier niet echt gerust bij”, zegt Levi Sollie van de socialistische vakbond ABVV.

ACV-vakbondssecretaris Geertje Troch beaamt dat. “Eind juni aankondigen dat een derde van het personeel bedreigd wordt, en vandaag een droge mededeling dat het personeel toch kan blijven, zorgt voor redelijk wat ongerustheid.” Volgens Troch geeft de directie misschien wel aan dat de problemen van de baan zijn, maar wil het personeel nog meer zekerheid over de toekomst.

Vastgelopen gesprekken

Ineos wees in juni naar de dalende vraag, de inflatie, de energieprijzen en geopolitieke spanningen als oorzaken voor nodige herstructureringen. Daarnaast was er de verhoogde import van Aziatische spelers die nieuwe afzetmarkten zoeken voor hun overtollige fenol-capaciteit.

Dat Ineos de voornemens tot ontslagen nu intrekt, lijkt vooral het gevolg van vastgelopen gesprekken tussen directie en vakbonden. “De raad van bestuur van Ineos Phenol kwam tot dit besluit na een evaluatie van de vooruitgang in de realisatie van het toekomstplan en de opgestarte informatie- en consultatieronde”, weet Ineos-woordvoerder Nathalie Meert.

Volgens Meert zaten de gesprekken in een doodlopende straat en was het nodig om een ‘u-turn’ te maken. Een tijdige afwikkeling van de procedures was niet meer haalbaar. “De nood blijft wel om te evolueren naar een kostefficiënte organisatie met een reductie van de arbeidskosten”, aldus Meert.

Alternatieve opties

De directie stelt tot slot dat, “ondanks herhaaldelijke pogingen om een volwaardig en uitgebreid overleg te houden met de sociale partners, moeten wij vaststellen dat het proces uitermate stroef verloopt zonder uitzicht op een doorbraak”. Dat zou de kansen op een tijdige implementatie van de nieuwe organisatiestructuur hypothekeren. De raad van bestuur zag zich daarom genoodzaakt om de huidige procedure af te breken en de intentie tot collectief ontslag in te trekken.

De directie laat weten nu alternatieve opties te onderzoeken om haar doelstellingen te realiseren en belooft daarbij de gangbare wettelijke procedures te volgen. Ineos wil de productie-activiteiten in Doel wel zo snel mogelijk hernemen wanneer de vraag weer oppikt.

