Indufin stapt in cybersecuritybedrijf Secutec

Investeringsmaatschappij Indufin stapt in het kapitaal van het Belgische cybersecuritybedrijf Secutec, zo kondigt die laatste maandag aan in een persbericht. Hoeveel geld Indufin investeert, wordt niet meegedeeld maar het gaat om een “strategische investeerder”. Huidige aandeelhouders Geert Baudewijns (CEO) en Bart De Maeyer behouden samen wel de meerderheid van de aandelen van Secutec.

De bedoeling van de intrede van Indufin is om Secutec verder internationaal uit te bouwen, door de zelf ontwikkelde oplossingen in het buitenland te verkopen of door gerichte overnames. Het Belgische bedrijf wil “een hoofdrol spelen in het Europese cybersecurity-landschap”, zegt Baudewijns. Zijn bedrijf realiseerde vorig jaar een omzet van ruim 20 miljoen euro.

Secutec wil ook een “hightech cybersecurity center” bouwen langs de A12, op de as Brussel-Antwerpen. De site werd al aangekocht, de bouw start dit jaar en de bedoeling is om het nieuwe kantorencomplex tegen eind 2025 in gebruik te nemen.

Lees ook: