Honda en Nissan bergen fusieplannen op

De Japanse autobouwers Nissan en Honda hebben donderdag hun fusieplannen officieel opgeborgen. De gesprekken die ze in december opgestart hadden, zijn stopgezet.

Het bleek geschikter te zijn de gesprekken stop te zetten en het ontwerpakkoord te ontbinden, stellen ze in een gemeenschappelijk persbericht. Beide bedrijven ondertekenden eind december een intentieverklaring waarmee ze een fusie formeel aan het rollen brachten. Het doel was om tegen juni een definitief akkoord te hebben en om beide constructeurs vanaf augustus 2026 onder een gemeenschappelijke holding te brengen, luidde het toen.

Maar het was al langer duidelijk dat er een kink in de kabel zat. Zo berichtte zakenkrant Nikkei eerder dat het noodlijdende Nissan zich niet zou kunnen vinden in de richting waarin de gesprekken met het robuustere Honda zouden uitgaan. Die laatste zou hebben voorgesteld om Nissan als dochter in te lijven. Daarop zou Nissan de onderhandelingstafel hebben verlaten, meldde de zakenkrant eerder deze maand.

Renault laat intussen weten dat het Nissan zal blijven steunen bij de lopende projecten nu de gesprekken met Honda afgelopen zijn. De voorwaarden die op tafel lagen waren voor de Franse constructeur die 35 procent van de aandelen van Nissan bezit “niet aanvaardbaar”. Renault juicht toe dat Nissan nu zich zal focussen op zijn herstelplan.

Honda, de tweede autobouwer van Japan na marktleider Toyota, en Nissan, de nummer drie, wilden door samen te gaan de kosten beheersen in de dure omschakeling naar elektrisch rijden. De intentie was ook om Mitsubishi in de plannen te betrekken.