Biobest, een wereldleider in bestuiving en biologische bestrijding, heeft het Braziliaanse bedrijf Biotrop overgenomen. Dat heeft de holding Floridienne bekendgemaakt.

Biobest neemt het Braziliaanse bedrijf over van enkele investeringsfondsen. De overname gebeurt op basis van een bedrijfswaarde van 530 miljoen euro. Biotrop is actief in biologische landbouwoplossingen. Biobest uit Westerlo is vooral bekend om zijn bestuiving via hommels. Het is een dochter van de Waalse holding Floridienne.