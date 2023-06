Het Belgische softwarebedrijf N-SIDE start een samenwerking met Japan Electric Power Exchange (JEPX), de enige Japanse beurs voor het verhandelen van energie. N-SIDE levert straks een algoritme dat de prijzen en de uitgevoerde volumes op de elektriciteitsmarkt bepaalt. “Zonder ons systeem zitten steden in Japan minutenlang zonder stroom”, zegt Philippe Chevalier, de CEO van N-SIDE.

Al jarenlang ontwikkelt N-SIDE een algoritme dat het mogelijk maakt elektriciteit tussen landen of provincies wereldwijd te verhandelen. Als er bijvoorbeeld in Duitsland een stroomoverschot is, berekent het algoritme de correcte prijs die in Oostenrijk kan worden betaald voor de energie. Dankzij die energiebeurs blijven in Oostenrijk de lichten branden en wordt de opgewekte elektriciteit optimaal benut.

Het zogenoemde Power Matching Algorithm van N-SIDE in Louvain-la-Neuve begon veertien jaar geleden als een project waarmee efficiënt stroom werd verhandeld tussen België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk, maar al snel gingen tot 26 Europese landen met het systeem werken. Daar werden ook al delen van India aan toegevoegd en in 2024 komt ook Japan erbij.

“De omstandigheden en de uitdagingen in Japan verschillen niet zo gek veel van die bij ons”, begint Philippe Chevalier, de CEO van N-SIDE. “Het land maakt de overstap naar hernieuwbare energie, maar nog meer dan bij ons heerst er een afkeer van kernenergie. Dat is mee een gevolg van de kernramp in Fukushima. Er waren investeringen in het elektriciteitsnet nodig om de hoge pieken die typisch zijn aan zon- en windenergie op te vangen. Die zijn er ook gemaakt, maar een volgende stap is het efficiënt delen van de stroom in de verschillende regio’s.”

Heeft een rijk land als Japan op dat gebied dan echt zo’n achterstand ten opzichte van Europa?

PHILIPPE CHEVALIER. “Dat mag je wel zeggen. Zonder ons systeem zitten steden in Japan nu minutenlang zonder stroom, omdat er een tekort is. Dat tekort kan vanuit de energiebeurs worden opgevangen en ons algoritme helpt te detecteren waar er een overschot is. Er wordt meteen een prijs bepaald en stroom kan zo tijdig worden verhandeld, voordat de lichten uitgaan.

“Het delen van energie binnen België werkt al langer vrij efficiënt. Er waren in het verleden al verbindingen met het stroomnet van onze buurlanden, maar die waren niet geoptimaliseerd voor het delen van stroom. Dat probleem heeft Japan ook, maar tussen zijn verschillende regio’s. In een wereld waar hernieuwbare energie een rol speelt, is er nood aan software zoals de onze om snel te anticiperen op overschotten en tekorten.”

Zijn er dan in Japan geen lokale spelers die soortgelijke software kunnen leveren?

CHEVALIER. “Wij zijn wereldwijd de marktleider, in de zin dat de software die wij maken uniek is. Er zijn wel energiebeurzen die een eenvoudige manier hebben om stroom te verhandelen, maar ons complexe algoritme gaat een stuk verder en optimaliseert het systeem van vraag en aanbod, zodat energie optimaal wordt benut.

“Daarnaast anticipeert het ook op veranderende omstandigheden. Daarmee bedoel ik niet alleen wat windkracht en zon betreft, het houdt ook rekening met mogelijke hindernissen. Neem het eenvoudige voorbeeld van een boom die op een hoogspanningslijn valt. Dat heeft enorme gevolgen, en ons systeem, in combinatie met de energiebeurs, kan dan zijn bijdrage leveren om stroomtekorten op te vangen.”

‘We willen nieuwe samenwerkingen aangaan met lokale energiespelers in Japan, vergelijkbaar met de dienstverlening die we in België doen voor netbeheerder Elia’ Philippe Chevalier, N-SIDE

Wat is het belang van de deal met JEPX voor N-SIDE? Maakt dit uw financiële jaar?

CHEVALIER. “Het zal zeker mee een gunstig effect hebben op onze jaarrekening in 2024. Maar het is belangrijk om te stellen dat onze software voor energie eigenlijk een derde van onze totale omzet bepaalt. Twee derde is afkomstig van onze software voor de farmaceutische sector. Daar maken we een software die geneesmiddelen verdeelt op basis van de beschikbaarheid, eigenlijk een vrij soortgelijk principe, maar voor een totaal verschillende markt.”

“Maar om terug te komen op de overeenkomst met JEPX. Ik kan daarover geen financiële details delen, maar ik kan wel vertellen dat we verwachten dat hierdoor nog meer deuren zullen opengaan. We hebben al plannen om in Tokio een kantoor te openen voor vijf personeelsleden. Dat dient deels voor monitoring, om de werking van het algoritme op te volgen en een lokaal aanspreekpunt te bieden. Maar anderzijds verwachten we ook dat we zo nieuwe samenwerkingen kunnen aangaan met lokale energiespelers in Japan, net zoals we in België al dienstverlening doen voor netbeheerder Elia.”

Uit uw jaarrekening blijkt dat uw omzet al jarenlang stijgt. Die ging van 12,3 miljoen in 2020 naar 14,3 miljoen in 2021 en 17,2 miljoen vorig jaar. Maar in 2022 was er voor het eerst een nettoverlies van 1,8 miljoen.

CHEVALIER. “Dat klopt. Dat is grotendeels nog een negatief effect van de coronaperiode, waarin het voor ons moeilijk was nieuwe contracten te sluiten met Internationale spelers. Tijdens de pandemie verliep dat hoofdzakelijk via videovergaderingen en zo leg je minder makkelijk nieuwe contacten. Dat lukt gelukkig nu een stuk beter en daarom verwachten we dit jaar een stabilisatie en vanaf volgend jaar een nettowinst.”