‘Het Wagner-monster is zijn schepper aan het opeten’

De muiterij van de Wagner-groep van afgelopen weekend bewijst dat de oorlog in Oekraïne de macht van Rusland “doet kraken”. En politieke instabiliteit in een nucleaire macht als Rusland is “geen goede zaak”. Dat heeft Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger van het defensie- en buitenlands beleid van de Europese Unie, maandagochtend gezegd, voor aanvang van het overleg van de buitenlandministers van de lidstaten.

De maandelijkse Raad Buitenlandse Zaken leek een routinevergadering te zullen worden, maar door de gebeurtenissen van afgelopen weekend in Rusland weten de ministers waar ze hun aandacht op moeten richten. Bij hun aankomst gaven verschillende aanwezigen hun reactie op de afgewende gewapende opstand van de paramilitaire Wagner-groep van Jevgeni Prigozjin.

“Het Wagner-monster dat door (de Russische president Vladimir) Poetin werd gecreëerd, is zijn schepper aan het opeten”, zei Borrell, die de vergadering in Luxemburg voorzit. “Wat dit weekend in Rusland gebeurd is, toont dat de oorlog tegen Oekraïne de macht van Rusland aan het ondergraven is en zijn politiek systeem aantast.” Volgens de Spanjaard kan het in geen geval als een positieve zaak beschouwd worden dat een kernmacht als Rusland instabiel wordt. “Daar moeten we rekening mee gaan houden.”

“Rusland is een van de twee grootste kernmachten van de planeet. We kunnen niet onverschillig blijven voor wat daar gebeurt”, zei ook de Oostenrijkse minister Alexander Schallenberg. Zijn Zweedse collega Tobias Billstrom zei dat Europa hoe dan ook de interne situatie in Rusland op de voet moet volgen. “Want wat daar gebeurt, zal klaarblijkelijk ook een impact hebben op de veiligheidsomstandigheden” in Europa. Net als Borrell zei ook Billstrom dat het belangrijker dan ooit is dat Oekraïne in zijn strijd tegen de Russische agressor op de steun van Europa kan rekenen.

Overleg met oekraïne

Aan de vergadering neemt ook de Belgische minister Hadja Lahbib deel, die om 17 uur alweer in Brussel verwacht wordt voor het debat in de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen over de Iraanse visa. “We gaan via videoverbinding kunnen overleggen met de Oekraïense buitenlandminister Dmytro Koeleba, want ons meer info over de toestand op het terrein moet geven”, zei ze. “De gevechten in het kader van het tegenoffensief zijn erg hevig.” De Wagner-opstand kan gevolgen hebben voor de oorlog in Oekraïne, voor Europa, maar ook voor Afrika, zei Lahbib, omdat de Russische paramilitairen ook daar actief zijn.

Verder bespreken de EU-buitenlandministers het vorige week goedgekeurde elfde sanctiepakket tegen Rusland en zullen ze het licht op groen zetten voor een bijkomende financiering van de Europese Vredesfaciliteit (EPF) ten belope van 3,5 miljard euro. Dat instrument wordt gebruikt voor de levering van wapens aan Oekraïne en voor de steun aan militaire missies in het buitenland.

