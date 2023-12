Grootste vastgoedvennootschappen van retailgroep Signa, eigenaar van Inno-winkels, vragen bescherming tegen schuldeisers

Nog eens twee dochterbedrijven van de Oostenrijkse vastgoed- en retailgroep Signa zoeken bescherming tegen schuldeisers. Het gaat om de twee grootste vastgoedvehikels: Signa Prime Selection dat onder meer eigenaar is van winkelketen Selfridges in Londen en KaDeWe in Berlijn, en het kleinere Signa Development Selection AG, dat appartementen en winkelvastgoed bezit in Duitsland en het noorden van Italië.

“De bedoeling is een geordende voortzetting van de operationele activiteiten en een duurzame herstructurering van de onderneming”, luidt het donderdag. De waarde van het vastgoed bij Signa Prime Selection bedraagt maar liefst 20,4 miljard euro; Signa Development heeft 4,6 miljard euro op zijn balans staan.

Chrysler-gebouw

Eind vorige maand kondigde de Signa holding, het vastgoed- en retailimperium van zakenman René Benko, aan dat het een insolventieprocedure opstart. Hogere bouwkosten en de stijging van de rente deden de groep de das om. Een laatste poging om geld te vinden, was mislukt. In België is de holding eigenaar van de Inno-winkels.

Signa holding bezat een stevige portefeuille aan vastgoed, waaronder het beroemde Chrysler-gebouw in New York, winkelketens zoals Galeria Karstadt Kaufhof in Duitsland en een historisch hotel in Venetië. De activa waren ondergebracht in een kluwen aan vennootschappen, waarvan verschillende de afgelopen weken ook al bescherming zochten tegen schuldeisers. Dat geldt onder meer voor Signa Financial Services uit Frankfurt, Signa REM Germany Rent, SCAx GmbH uit München en het Zwitserse Signa Retail Selection AG. Voor heel wat activa, waaronder Galeria Karstadt en Inno, worden intussen kopers gezocht.

Inno liet eerder al verstaan dat de problemen bij Signa “geen invloed hebben op zijn verkoopsproces”. De keten telt zestien winkels in België en stelt een duizendtal mensen tewerk.