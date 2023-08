Frietproducent Agristo koopt site van Tereos in Frankrijk en investeert er 350 miljoen

De Belgische frietproducent Agristo koopt de site van suikergroep Tereos in het Noord-Franse Escaudoeuvres. Dat meldt het Franse ministerie van Industrie maandag. Agristo zal er 350 miljoen euro investeren om in 2027 een fabriek voor de verwerking van aardappelen te openen, goed voor zowat 350 directe banen.

De Franse minister van Industrie Roland Lescure zakt maandag af naar de site in Escaudoeuvres, waar voor de sluiting in maart 123 mensen werkten. Agristo wil op de site een nieuwe fabriek bouwen, met de start van de productie voorzien voor het tweede semester van 2027.

Agristo werd opgericht in 1986 en stelt zowat 1.200 mensen tewerk in België en Nederland. Het bedrijf is goed voor een omzetcijfer van zowat 900 miljoen euro. (Belga)