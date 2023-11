De Franse economie is onverwacht gekrompen in het derde kwartaal en ook is de inflatie in november is meer vertraagd dan verwacht.

Het bruto binnenlands product daalde met 0,1% in de drie maanden tot en met september, meldde het Franse statistiekbureau Insee op donderdag. De periode ervoor kende Frankrijk een winst van een vergelijkbare omvang,

Beter nieuws was er over de inflatie, die deze maand afnam tot 3,8% – het laagste niveau sinds het begin van vorig jaar. Analisten van Bloomberg hadden een stijging van 4,1% verwacht.

De inflatie in Frankrijk is langzamer afgenomen dan elders in Europa, omdat de regering de beperkingen op de kosten van elektriciteit gedeeltelijk heeft opgeheven. Andere soorten van inflatie zijn daarentegen blijven dalen. In november vertraagde de diensteninflatie van 3,2% tot 2,7% in oktober en de stijging van de prijzen van goederen daalde van 2,2% tot 1,9%.

Groei in 2024

De Franse productie werd omlaag getrokken door investeringen en consumentenuitgaven. Die uitgaven daalden in oktober met 0,9% ten opzichte van de vorige maand, vanwege de lagere prijzen van voedsel en energie. Economen hadden een daling van 0,2% verwacht.

Minister van Financiën Bruno Le Maire bevestigde kort voor de publicatie van de gegevens op de Franse Inter-radio de verwachting van de regering dat het bruto binnenlands product volgend jaar met 1,4% zal groeien.