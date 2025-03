Fortino sluit zijn grootste softwaredeal en stapt deels uit Cenosco

Het Belgisch-Nederlandse investeringsfonds Fortino Capital stapt deels uit Cenosco en wordt een minderheidsaandeelhouder in het Nederlandse groeibedrijf. Dat gebeurt als onderdeel van een investering van het Amerikaanse Summit Partners in Cenosco.

Naar eigen zeggen was de interesse van investeerders in Cenosco bijzonder groot, een signaal dat de risicovolle instap van Fortino in het bedrijf vijf jaar geleden heeft geloond. Bedragen over de transactie worden niet bekendgemaakt, maar volgens Fortino gaat het om zijn grootste softwaredeal in zijn geschiedenis. Het investeringsfonds Fortino werd tien jaar geleden opgericht door huidig CEO Renaat Berckmoes en Duco Sickinghe (allebei ex-Telenet). Het investeerde tot dusver in 53 bedrijven en kondigde onlangs twee nieuwe fondsen aan (zie kader Fortino zet zijn vijfde en zesde fonds in de steigers).

Cenosco ontzorgt klanten uit de zware industrie – met onder meer klanten uit sectoren als de olie- en gassector en de chemie. In Engels bedrijfsjargon heet wat het bedrijf doet asset integrity management (AIM). Dat betekent dat het bedrijf er met zijn technologie voor zorgt dat zijn klanten zich geen zorgen hoeven te maken over hun betrouwbaarheid, integriteit en functionele veiligheid, en dat er bijvoorbeeld geen ongevallen met werknemers gebeuren of negatieve effecten zijn op de omgeving.

Software

Toen Fortino in 2020 – in volle coronapandemie – investeerde in het toen twintig jaar oude Haagse bedrijf Cenosco, was dat een gestaag groeiend en vooral op diensten gerichte onderneming geleid door de oprichter. Fortino vond dat er meer in zat. Het injecteerde behalve geld een stevige portie ambitie in Cenosco, bouwde de raad van bestuur uit en stelde een ervaren managementteam aan om het bedrijf met een nieuwe strategie om te vormen van een diensten- naar een techonderneming met een software-as-a-servicemodel (saas) gekoppeld aan licenties. Bovendien werd de klantenbasis uitgebreid door nieuwe sectoren aan te boren.

Die omslag werd voltooid onder de leiding van de Brit Rahul Kejriwal, die België goed kent, doordat hij tot 2024 vier jaar lang CEO van het Gentse techbedrijf Bricsys was. Dat Gentse bedrijf werd in 2018 overgenomen door Hexagon, waar Kejriwal toen werkte. Net als Bricsys heeft Cenosco een saas-model gericht op de bedrijvenmarkt. “Met Cenosco bieden we aan de ingenieurs bij onze klanten software aan die een compliancelaag vormt voor de zware industrie”, zegt Rahul Kejriwal. “We blijven agressief investeren in softwareontwikkeling. Ik geloof sterk dat als je het beste product maakt, het zich bijna vanzelf verkoopt.”

‘Voor Cenosco was de tijd rijp voor een nieuwe partner voor de nieuwe groeifase die nu begint’ Toon Smets, investment director Fortino Capital

Kroatië

Toon Smets, investment director bij Fortino Capital, blikt trots terug op de afgelopen vijf jaar bij Cenosco. “Het personeel groeide van 65 tot 140 mensen (van wie zowat de helft in Kroatië, nvdr), en de groei klom van 20 procent per jaar naar 50 procent. We verdubbelden het aantal klanten, zonder er te verliezen. De afgelopen vijf jaar groeide Cenosco even hard als tijdens de eerste twintig jaar van het bedrijf. We hebben ons plan om waarde te creëren de afgelopen vijf jaar uitgevoerd. Voor Cenosco was de tijd rijp voor een nieuwe partner voor de nieuwe groeifase, die nu begint. Ik zie nog heel veel potentieel in het bedrijf, en we blijven minderheidsaandeelhouder.”

Die nieuwe partij, Summit Partners, is een doorgewinterd Amerikaans investeringsfonds, dat ook investeerde in de Waalse techparel Odoo. Rahul Kejriwal weet wat hem te doen staat: “We zien de mogelijkheid om van Cenosco een wereldleider te maken die naar de beurs kan gaan. De markt is er. We willen groeien met dubbele cijfers als een ingenieursbedrijf dat bezeten is door zijn klanten. Als we mislukken, zal dat eerder aan ons liggen, en niet zozeer aan de markt. Wij richten ons op het topsegment, waar slechts een paar bedrijven actief zijn. Ook met de concurrentie valt het best mee. De grootste uitdaging zijn de lange verkoopcycli.”