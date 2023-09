Fiscale hervorming: ‘Als we bereid zijn taboes te laten varen, is er veel mogelijk’

Vicepremier Vincent Van Quickenborne (Open VLD) sluit niet uit dat er alsnog een fiscale hervorming komt. “Als we bereid zijn taboes te laten varen, is er veel mogelijk”, zei hij zondag in De Zevende Dag.

PS-voorzitter Paul Magnette zei vrijdag dat hij de gesprekken over de fiscale hervorming nieuw leven wil inblazen, gefinancierd door de rijken. “Er moet een fiscale hervorming komen om de laagste en middeninkomens te verhogen”, verklaarde hij.

Van Quickenborne zei zondag dat er voor zijn partij nog steeds kan worden gesproken over bijkomende inkomsten uit vermogen. “Natuurlijk kan je iets doen op het vlak van vermogen, wij zijn bereid om daarover te spreken”, zei hij.

“Maar er moet ook iets gebeuren op het vlak van consumptie. Ik krijg het niet uitgelegd dat de btw op kranten nul procent is. Als men niet bereid is om taboes te laten varen, is het heel moeilijk om te komen tot een systeem waarbij de lasten op arbeid fundamenteel zouden verlagen.”