Farmareus Novartis neemt Chinook Therapeutics over voor 3,2 miljard dollar

Het Zwitserse Novartis, een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld, gaat het Amerikaanse Chinook Therapeutics overnemen. Novartis legt daarvoor minstens 3,2 miljard dollar (2,98 miljard euro) op tafel, meldt het bedrijf maandag.

Met de overname willen de Zwitsers vooral hun expertise rond nierziekten versterken. Chinook werkt momenteel in Seattle aan “veelbelovende behandelingen voor zeldzame nierziekten”. Het onderzoek, meer bepaald naar de ziekte van Berger, zou zich reeds in een eindfase bevinden.

Novartis zal 40 dollar betalen per Chinook-aandeel, een pak meer dan de huidige koers (24 dollar per aandeel). Bovenop de 40 dollar per aandeel komt er mogelijk nog een bonus van 4 dollar per aandeel bij, op voorwaarde van bepaalde resultaten. Novartis verwacht de transactie in de tweede helft van 2023 af te ronden.