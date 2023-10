Export van runderen ligt stil in ons land door blauwtong

De export van Belgische runderen is stil komen te liggen sinds het blauwtongvirus in ons land opgedoken is. Als er voor de Belgische runderen geen buitenlandse bestemmingen gevonden worden in de komende weken, dreigen de prijzen op de binnenlandse markt aanzienlijk te dalen, zo meldt de Franstalige veehandelsvereniging FNCB (Fédération Nationale du Commerce de Bétail) zondag.

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) meldde dinsdag dat bij een klein schapenbedrijf in het Antwerpse Merksplas een besmetting met blauwtong serotype 3 vastgesteld werd. Een dier vertoonde tekenen van de ziekte, maar is ondertussen aan de betere hand.

De ziekte is niet besmettelijk en vormt geen gevaar voor de mens, maar door deze eerste besmetting is België zijn recentelijk verkregen blauwtongvrije status kwijt. Runderen kunnen de ziekte ook oplopen. Hoewel België geen schapen uitvoert, worden jaarlijks zowat 100.000 levende runderen geëxporteerd naar andere Europese landen.

Slecht moment

Vandaag ligt die export stil. “Deze situatie komt op een slecht moment, aangezien we aan het einde van de weideperiode zitten en dit een seizoen is waarin er traditioneel meer dieren verkocht worden”, aldus Benoit Cassart, secretaris-generaal van FNCB.

“België exporteert ongeveer een op de vier runderen, een brutale en langdurige onderbreking van de exportstromen zou dramatische gevolgen hebben op de prijzen”, waarschuwt Cassart. Hij vindt dat de autoriteiten protocollen moeten opstellen met hun Europese tegenhangers waardoor de handel hervat kan worden.

De FNCB moedigt de veehouders aan om hun dieren te beschermen met een insecticide, aangezien blauwtong verspreid wordt door muggen. Blauwtong serotype 3 dook zowat een maand geleden op in Nederland, waar de ziekte zich snel verspreidt onder schapen en koeien. “Het is een agressievere variant dan we tot nu toe bij ons gekend hebben, met een aanzienlijk sterftecijfer bij schapen. Runderen blijven meer gespaard”, aldus Cassart.

