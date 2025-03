Exclusief: Proximus duidt Jan Van Acoleyen aan als interim-CEO

Proximus heeft zijn hr-topman Jan Van Acoleyen aangeduid als interim-CEO van het bedrijf. Dat blijkt uit een intern bericht van Proximus dat Trends heeft kunnen inkijken. Vanaf 17 april zal Van Acoleyen de huidige CEO, Guillaume Boutin, opvolgen, die vertrekt voor een job bij het Britse telecombedrijf Vodafone.

Proximus heeft nog geen nieuwe CEO gekozen, maar kiest dus voor een interim-bestuurder. Dat blijkt uit een bericht van Stefaan De Clerck, de voorzitter van de Raad van Bestuur van Proximus. In het interne bericht staat ook dat het werk van de interim-CEO “verloopt onder toezicht van en met gedeelde handtekenbevoegdheid met de Voorzitter van de Raad van Bestuur van Proximus”.

Jan Van Acoleyen is momenteel human capital lead bij Proximus. Hij zette in mei 2016 de stap naar het bedrijf, nadat hij eerder HR-managementervaring heeft opgedaan bij bedrijven zoals Alcatel, Agfa-Gevaert en Barco. Van Acoleyen is ook onafhankelijk bestuurder bij SD Worx en bij Vlaeynatie. Hij heeft een master in de pedagogische wetenschappen aan de Universiteit van Leuven en een Executive MBA van de Antwerp Management School (Universiteit van Antwerpen).

Proximus Global

Naast Van Acoleyen treedt ook Mark Reid vanaf 17 april aan als interim-CEO van Proximus Global, de internationale tak van de Belgische telecomoperator. Hij moet voor zijn beslissingen ook verantwoording afleggen bij de Raad van Bestuur. Mark Reid is finance lead bij Proximus sinds mei 2021. Voordien was hij de CFO van de Centraal-Europese tak van Liberty Global. Van Acoleyen en Reid combineren hun huidige functies met hun job als interim-CEO.

In het interne bericht van Proximus staat verder dat de zoektocht naar een nieuwe vaste CEO wordt verdergezet. Proximus schakelt daarvoor de hump in van het gespecialiseerde bedrijf Heindrick & Struggles.

Tot de algemene vergadering van 16 april blijft Guillaume Boutin aan het roer van Proximus. Daarna wordt hij het hoofd van de afdeling Investments & Strategy bij Vodafone Group.