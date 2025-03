Europese tegenmaatregelen op importheffingen gelden op 26 miljard euro aan Amerikaanse goederen

De Europese Unie heeft een reactie aangekondigd op de Amerikaanse importheffingen van 25 procent op staal en aluminium die woensdag van kracht werden. Als eerste stap zullen vanaf april weer extra heffingen gelden voor de invoer van Amerikaanse producten zoals whisky, motoren en boten. Dat heeft de Europese Commissie woensdagochtend bekendgemaakt.

Bijkomende heffingen volgen dan vanaf half april, in samenspraak met de Europese lidstaten. Die zullen gelden op producten als staal, textiel en ook landbouwproducten. Het gaat om een tegenmaatregel om Europese bedrijven, werknemers en consumenten te beschermen tegen de impact van de onrechtvaardige handelsbeperkingen, aldus de Commissie in een mededeling.

26 miljard euro aan import

Volgens de Commissie wordt door de tarieven voor 26 miljard euro aan Europese export getroffen. De Europese tegenmaatregelen zullen bijgevolg gelden op 26 miljard euro aan Amerikaanse goederen.

Tegelijkertijd zegt Commissievoorzitter Ursula von der Leyen open te staan voor onderhandelingen met de VS. Het is niet in ons gemeenschappelijk belang onze economieën met heffingen te belasten, aldus von der Leyen. Ze heeft dan ook handelscommissaris Maroš Šefčovič opdracht gegeven de gesprekken met de VS te hervatten, om zo betere oplossingen te vinden.

Ook de Australische premier Anthony Albanese heeft al gerageerd. Hij noemde de Amerikaanse importtarieven van 25 procent op Australisch staal en aluminium, die woensdag zijn ingaan “totaal ongerechtvaardigd”. “Het is geen vriendschappelijke daad”, klonk het ook. Toch zal Canberra geen vergeldingsmaatregelen tegen Washington nemen. Premier Albanese noemde de Amerikaanse importtarieven een daad van “economische zelfverminking” die zal leiden tot vertraagde groei en een verhoogde inflatie.

