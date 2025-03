Ethias mikt op 300 miljoen euro winst tegen 2029

Ethias boekte vorig jaar 212 miljoen euro nettowinst, een toename met 6 procent. Een nieuw strategisch groeiplan moet de winst van de verzekeraar tegen 2029 naar 300 miljoen euro brengen. Dat zou toelaten om het dividend voor de aandeelhouders op te trekken.

2024 was alweer een jaar van groei voor Ethias, de derde verzekeraar van het land. Het premie-incasso (de omzet) nam toe tot 3,54 miljard euro (+5%). In schadeverzekeringen was er zelfs 10 procent groei tot 1,84 miljard euro. In levensverzekeringen waren er 1,71 miljard euro inkomsten. De onderneming beklemtoont daarbij het succes van de nieuwe spaarverzekeringsproducten Ethias Savings 21 en 26 bij de particuliere klanten. Ethias lanceerde die producten in de strijd met de banken om de staatsbonmiljarden.

Het nettoresultaat nam met 12 miljoen toe tot 212 miljoen euro. Dat laat Ethias toe een dividend van 113 miljoen euro uit te keren aan zijn aandeelhouders (3 miljoen meer dan een jaar eerder). Die aandeelhouders zijn de federale overheid, het Waals en het Vlaams Gewest, en de coöperatie EthiasCo.

Strategisch belangrijk voor de Belgische economie

CEO Philippe Lallemand zegt zeer tevreden te zijn over de resultaten. Ze weerspiegelen volgens hem de sterkte van het bedrijfsmodel van Ethias als directe verzekeraar en de robuustheid van de strategie. Volgens Lallemand is het strategische belang van Ethias voor de Belgische economie niet te onderschatten. De verzekeringsmaatschappij heeft haar beslissingscentrum in België, staat dicht bij de lokale klant en investeerde de voorbije jaren 5,6 miljard euro in de Belgische economie.

“De relevantie van Ethias ligt minder bij de dividendgroei dan bij haar maatschappelijk belang”, zegt Lallemand. “Onze investeringen zijn gefocust op duurzame mobiliteit, ecologische transitie en sociale impact.”

Nieuw ambitieus groeiplan

De voorbije maanden gaf vooral het Waals Gewest te kennen dat het zijn participatie van 31,6 procent in Ethias te gelde wil maken. Omdat de federale overheid op zoek is naar centen voor haar defensiefonds, zou ook op dat beleidsniveau interesse kunnen zijn voor een verkoop. Sectorgenoten als AG Insurance, KBC, Belfius en P&V hebben al laten weten geïnteresseerd te zijn in een eventuele overname van Ethias.

Lallemand werkt verder aan een toekomst van Ethias als onafhankelijke speler. De raad van bestuur keurde zijn nieuwe, ambitieuze groeiplan goed. Dat plan, Values 29, mikt op een toename van de winst tot 300 miljoen euro tegen 2029. Over die periode van vijf jaar (2025-2029) wil Ethias evenveel dividend uitkeren als over de voorbije zeven jaar (2017-2024), te weten 800 miljoen euro.

Het nieuwe strategische plan omvat onder meer een uitbreiding van het aanbod met meer aandacht voor kmo’s en zelfstandigen. Daarnaast is er sprake van een versterking van de synergie binnen de groep. Ten slotte wil Ethias ook de automatisering van de processen versnellen en investeren in artificiële intelligentie om de efficiëntie te verhogen en de klantenervaring verder te verbeteren.