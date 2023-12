EnergyVision lanceert ‘snelladen voor de prijs van traag laden’

De Belgische energieproducent EnergyVision start in samenwerking met de doe-het-zelfzaak Hubo met de uitrol van ultrasnelle laadinfrastructuur voor elektrische auto’s. Het belooft daarbij het goedkoopste laadtarief op de markt, dankzij eigen hernieuwbare energie.

EnergyVision investeert het komende jaar 15 miljoen euro in de uitrol van de snelladers op de parkings van tientallen Hubo’s in het hele land, kondigt het bedrijf aan in een persbericht. De eerste snelladers moeten er in de zomer van 2024 staan.

Colruyt van de laadpalen

EnergyVision, eind oktober door Trends nog bekroond met een Global Impact Award voor zijn duurzaamheidsprojecten, belooft daarbij ook het goedkoopste laadtarief.

“Willen we elektrisch rijden interessant én haalbaar maken voor iedereen, dan moet ook het snel opladen goedkoper worden”, zegt CEO Maarten Michielssens.

“Wie vandaag zijn elektrische auto oplaadt, betaalt de ene keer 35 eurocent per kWh, de andere keer tot wel 60 eurocent per kWh. Hang je je auto aan een snellader, dan loopt de prijs al gauw op tot 70 à 90 eurocent per kWh. Wie bij ons laadt, met onze laadpasjes, doet dat tegen dezelfde prijs voor snel- als voor traag laden.”

Michielssens maakt de analogie met Colruyt, dat zich profileert als prijsbreker onder de supermarkten. “We garanderen op elk moment dat onze prijs lager is dan 98 procent van alle andere aanbieders in België. Vind je toch goedkoper in de buurt, dan betalen we het verschil terug.”

Eigen hernieuwbare energie

Die lagere prijs kan EnergyVision garanderen dankzij de groene energie die het met zijn eigen zonnepanelen in België produceert, zegt Michielssens nog. “In de meeste gevallen zal een laadbeurt bij EnergyVision daardoor tot de helft van de huidige prijzen op de markt bedragen.”

EnergyVision heeft al een tiental snellaadpunten in Brussel, Antwerpen en Gent.