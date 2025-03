Ekopak communiceerde meermaals onvolledig en foutief over Waterkracht-project

Ekopak, de beursgenoteerde waterzuiveraar, was wel degelijk op de hoogte van de beslissing van water-link om niet door te gaan met het voor het bedrijf cruciale Waterkracht-project. Enkele dagen geleden ontkende Ekopak-CEO Pieter Loose dat nog ten stelligste. Nieuwe documenten die Trends kon inkijken, spreken hem tegen.

In een vorig artikel berichtte Trends over de moeilijkheden rond Waterkracht, een gezamenlijk project van Ekopak, de intercommunale water-link en Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV). Het is een belangrijk project voor de beursgenoteerde waterzuiveraar Ekopak. De informatie die Trends toen had, wees uit dat water-link op een bepaald moment zonder Ekopak verder wilde met Waterkracht. Ekopak ontkende bij monde van zijn CEO Pieter Loose daar ooit van op de hoogte te zijn geweest.

Dat laatste klopt niet, blijkt uit nieuwe informatie die Trends kreeg van meerdere bronnen onafhankelijk van elkaar. Ekopak was wel degelijk op de hoogte van de beslissing van water-link om alleen verder te gaan met Waterkracht. Hieronder een chronologisch relaas van de feiten.

Juridische claims en informele gesprekken

In januari 2022 communiceerde Ekopak over Waterkracht, een gezamenlijk project van de intercommunale water-link, PMV en Ekopak om afvalwater van de Antwerpse huishoudens te zuiveren tot proces- en koelwater voor de Antwerpse industrie. De drie partijen zouden binnen een niet-bindend en tijdelijk voorakkoord – een zogenoemd Memorandum of Understanding (MoU) – de opzet van Waterkracht verder onderzoeken.

In de daaropvolgende maanden rezen er bij water-link twijfels en onvrede over de rol van Ekopak. De waterzuiveraar leverde de beloofde financiële en operationele projecties niet. Op 6 september 2023 besloot de raad van bestuur van water-link om zonder Ekopak door te gaan met Waterkracht. Er zou een nieuwe partner gezocht worden en de waterzuiveringsfabriek zou op een nieuwe site komen waarop water-link een opstalrecht had.

Ekopak dreigde als reactie met mogelijke juridische claims. Daarop werden informele gesprekken gestart tussen Ekopak, water-link en PMV om te verkennen of een samenwerking met Ekopak voor Waterkracht alsnog mogelijk zou zijn. Aan die gesprekken namen hoofdrolspelers van de drie betrokken partijen deel. In een eerder gesprek met Trends ontkende Pieter Loose dat hij bij die gesprekken betrokken was.

Er kwam een nieuw akkoord, een zogenoemde confirmation letter, waarmee Ekopak weer aan boord kwam. Het bestuur van water-link keurde de confirmation letter goed op 28 februari 2024 en kwam daarmee terug op zijn beslissing van 6 september 2023.

Trends kon delen van de vergadernotulen van de raad van bestuur van 28 februari 2024 inkijken. Die vermelden expliciet de informele gesprekken tussen Ekopak, PMV en water-link, alsook de personen die daaraan deelnamen, onder wie Ekopak-CEO Pieter Loose.

Hoewel Ekopak dus betrokken was bij die gesprekken en wist van de onzekerheid rond het Waterkracht-project tussen 6 september 2023 en 28 februari 2024, communiceerde Ekopak daar niet over. Op 25 september 2023 publiceerde het zijn halfjaarresultaten. Daarin staat niets over de op dat moment grote onzekerheden rond Waterkracht.

Volgens de marktmisbruikverordening moeten beursgenoteerde bedrijven ‘voorwetenschap’ zo snel mogelijk bekendmaken. Onder voorwetenschap wordt begrepen: informatie die een significante invloed zou kunnen hebben op de beurskoers van financiële instrumenten. Het lijkt er sterk op dat Ekopak hiertegen gezondigd heeft. Trends heeft de financieel toezichthouder FSMA om een reactie gevraagd. Het zegt het dossier te analyseren maar wenst verder niet te reageren.

YouTube-filmpje

Ekopak was dus vanaf februari 2024 weer aan boord, maar over de juridische en contractuele voorwaarden rijzen in de volgende maanden veel twijfels. Op 20 september 2024 verspreidt Ekopak een persbericht waarin het stelt dat het basiskader voor Waterkracht contractueel was verankerd. Diezelfde dag verschijnt er ook een filmpje op YouTube waarin CEO Pieter Loose nog eens herhaalt dat de documenten voor Waterkracht contractueel en juridisch zijn verankerd. (Lees verder onder het filmpje)



Die communicatie valt niet in goede aarde bij het bestuur van water-link. Op 2 oktober 2024 stuurt het een schrijven naar Ekopak. Daarin staat dat het niet akkoord gaat met de informatie die Ekopak over Waterkracht verspreidde omdat die niet overeen zou komen met de werkelijkheid.

In het YouTube-filmpje van 20 september 2024 wordt gezegd dat Ekopak op die dag de joint venture tekende waaronder Waterkracht zou komen. Maar tot vandaag is er nog geen enkele vennootschap opgericht voor Waterkracht. En het bestuur van water-link heeft nog altijd geen enkele definitieve beslissing genomen over Waterkracht.

In de weken voor en na die communicatie schommelde de koers van het Ekopak-aandeel sterk. Begin september 2024 noteerde het op 16 euro, komende van 18 euro in de zomer. Het zakte uiteindelijk weg tot 13 euro op 12 september. In de dagen daarna klom het uit dat koersdal tot opnieuw 18 euro begin oktober.

Klacht bij Binnenlands Bestuur

De twijfels over de precieze voorwaarden van de samenwerking tussen Ekopak en water-link worden alleen maar groter door een advies van het Agentschap Binnenland Bestuur (ABB) dat Trends kon inkijken. Dat volgde op een klacht over de confirmation letter die water-link op 28 februari 2024 goedkeurde. Die bestuursbeslissing zou volgens degene die de klacht indiende in strijd zijn met de regels over openbare aanbestedingen, omdat het Waterkracht-project toegewezen was aan Ekopak zonder dat andere bedrijven konden dingen naar de bouw van de Waterkracht-fabriek.

ABB oordeelde de klacht ongegrond omdat de confirmation letter tussen water-link, Ekopak en PMV nog helemaal niet bindend was. Volgens ABB had water-link met de confirmation letter enkel de opdracht goedgekeurd om een onderzoek te voeren naar een mogelijke samenwerking met Ekopak en PMV.

Ondanks die ontwikkelingen in de raad van bestuur van water-link en de twijfels die daarmee rijzen over de contractuele en juridische grondslag van Waterkracht, heeft Ekopak vorige week nog via een persbericht bevestigd dat Waterkracht doorgaat.

Oorspronkelijk zou de Waterkracht-fabriek vanaf 2025 operationeel moeten zijn. In de communicatie van 20 september 2024 spreekt de Ekopak-CEO over een termijn van twee jaar. Op dit moment is er voor het project nog geen spade in de grond gestoken.

Trends heeft zowel Ekopak als water-link gevraagd om een reactie, maar beide wensten niet te reageren.

Tijdslijn Waterkrachtproject

Hieronder de tijdlijn op basis van bedrijfscommunicatie van Ekopak, vergaderpunten van water-link en andere bronnen.

Ekopak

water-link

Andere

27 januari 2022 – Ekopak kondigt Waterkracht aan

“Als alles volgens planning verloopt, zal de zuiveringsinstallatie volledig operationeel zijn in 2025.”

28 maart 2022 – Ekopak jaarresultaten 2021

“De joint venture waarin Ekopak een belang van 51% zal hebben, krijgt de naam Waterkracht en is een toonaangevend voorbeeld van publiek-private samenwerking.”

8 juni 2022 – Ekopak neemt concessie op Next Gen-site

“De nieuwe waterfabriek is ook een belangrijke mijlpaal voor Waterkracht, de joint venture van Ekopak, water-link en PMV.”

5 augustus 2022 – Ekopak gaat via Waterkracht proceswater produceren voor TotalEnergies

“Ekopak gaat via Waterkracht, de joint venture tussen Ekopak, PMV en water-link, huishoudelijk afvalwater zuiveren tot proceswater voor de Antwerpse sites van TotalEnergies.”

19 sept 2022 – Ekopak publicatie halfjaarresultaten eerste helft 2022

“Bij de formele oprichting van de joint venture krijgt Ekopak een aandeel van 51%. Ekopak zal een waterzuiveringsinstallatie in de haven van Antwerpen bouwen en exploiteren, terwijl de leidinginstallaties onder de verantwoordelijkheid van de joint venture-partner vallen.”

“De voorbereidingen voor de Waterkracht joint venture en de NextGen-fabriek in de Antwerpse haven liggen op schema om vanaf 2025 operationeel te worden.”

27 maart 2023 – Ekopak publicatie jaarresultaten

“Op korte termijn verwachten we de formele oprichting van de joint ventures voor de projecten Waterkracht en Circeaulair te kunnen melden.”

6 september 2023 – water-link raad van bestuur beslist zonder Ekopak verder te gaan met Waterkracht.

De raad van bestuur van water-link beslist om in een standalone-scenario verder te gaan met Waterkracht op een nieuwe site. Voor de bouw van de waterzuiveringsfabriek zal water-link een nieuwe partner zoeken.

25 september 2023 – Ekopak publicatie halfjaarresultaten van de eerste jaarhelft 2023

“De voorbereiding voor de operationele opstart van Waterkracht is afgerond. De onderhandelingen aangaande juridisch bindende contracten is momenteel lopende.”

6 september 2023 – 28 februari 2024: Dreiging juridische claims en informele gesprekken

Als reactie op de beslissing van water-link om zonder Ekopak verder te gaan met Waterkracht, dreigt de laatste met juridische stappen. Daarop komen er informele gesprekken met de hoofdrolspelers van de drie partijen. Die gesprekken monden uit in de beslissing van het water-linkbestuur om opnieuw samen te werken met Ekopak.

28 februari 2024 – water-linkbestuur keurt de confirmation letter goed.

Die bestaat eruit dat een samenwerking met Ekopak inzake Waterkracht verder onderzocht zal worden.

26 april 2024 – Agentschap Binnenlands Bestuur ontvangt klacht over Waterkracht.

“De klacht betreft punt 5.3 van de notulen van de raad van bestuur van water-link van 28 februari 2024. Deze beslissing zou in strijd zijn met art. 472 van het decreet over het lokaal bestuur (verder: DLB) dat de voorwaarden bepaalt voor opdrachthoudende vereniging om deel te nemen in een privaatrechtelijke rechtspersoon.”



27 juni 2024 – ABB acht de klacht ongegrond

“Concreet werd in het agendapunt van de raad van bestuur van 28 februari 2024 besloten om een opdracht goed te keuren die de mogelijkheden tot samenwerking tussen PMV, Ekopak en water-link zal onderzoeken. Louter de goedkeuring van een onderzoek tot samenwerking valt niet onder het toepassingsgebied van art. 472 DLB, gezien er niet besloten is tot deelname in een privaatrechtelijke rechtspersoon.”

20 september 2024 – Ekopak persbericht – “Ambitieus Waterkracht-project in Antwerpen in stroomversnelling”

“Deze grondige voorbereiding heeft de noodzakelijke inzichten opgeleverd om de volgende stap te zetten: de vergunning en de bouw van de koelwaterfabriek. Ekopak zal op de site van Covestro een fabriek bouwen waar de waterbehandeling zal plaatsvinden.”

“Het basiskader hiervoor is contractueel verankerd en zal nog verder worden verfijnd in functie van de realisatie van dit baanbrekend project.”

20 september 2024 – Ekopak Youtube-filmpje

In een Youtube-video bevestigt Ekopak-CEO Pieter Loose dat de Waterkracht contractueel verankerd is.

https://www.youtube.com/watch?v=yWxobnpD2Zc

2 oktober 2024 – water-link raad van bestuur: agendapunt – Communicatie vanwege Ekopak l Dossier Waterkracht

Het water-linkbestuur stuurt een schrijven naar Ekopak waarin het zich niet akkoord verklaart met de communicatie van Ekopak van 20 september 2024 over Waterkracht.



3 maart 2025 – Ekopak publicatie Jaarresultaten 2024

Geen vermelding Waterkracht

10 maart 2025 – Apache

Nieuwswebsite Apache komt met onderzoek waaruit onzekerheden blijken over Waterkracht.