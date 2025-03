Ekopak-CEO: ‘water-link heeft naar ons niet gecommuniceerd’

Trends kon documenten inkijken waaruit blijkt dat een van Ekopaks voornaamste partners op een bepaald moment alleen verder wilde met een belangrijk gezamenlijk project. Ekopak-CEO Pieter Loose zegt daar nooit van op de hoogte geweest te zijn.

Het beursgenoteerde waterbehandelingsbedrijf Ekopak was de afgelopen dagen het meest volatiele aandeel op de Brusselse beurs. Vorige week ging het meer dan 20 procent onderuit. Begin deze week herstelt het fors. Een van de aanleidingen is nieuws van vorige week over een van Ekopaks belangrijke projecten.

De nieuwswebsite Apache bracht begin vorige week onderzoek uit over Waterkracht. Dat is een gezamenlijk project van Ekopak, de intercommunale water-link en Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV) (zie kader Wat is Waterkracht). Die sloten daarover in 2022 een Memorandum of Understanding (MoU), een voorlopig en juridisch niet bindend akkoord dat een beperkte tijd geldig bleef.

Ekopak buitenspel

Na verloop van tijd rezen er bij water-link twijfels of Ekopak wel de geschikte partner was en of de financiële risico’s van het gezamenlijk project gelijk waren verdeeld. Daarom besloot de raad van bestuur van water-link op een bestuursvergadering van 6 september 2023 om alleen verder te gaan met Waterkracht op een andere site dan die waar Ekopak een concessie voor had.

Trends kon die beslissing van het water-link-bestuur inkijken. Ze hield belangrijke gevolgen in voor Ekopak. De beslissing spreekt over een ‘nieuwe constellatie’ waarin water-link zelf de exploitatie op zich zou nemen. Het zou daarvoor wel nog samenwerken met PMV en op zoek gaan naar een partner om de waterzuiveringsinstallatie te bouwen. Volgens het oorspronkelijke plan zou Ekopak die bouwen en later exploiteren. Op dat ogenblik, 6 september 2023, lag Ekopak dus uit het Waterkracht-project, en ging water-link op zoek naar een nieuwe partner om de fabriek te bouwen om ze later zelf uit te baten.

In het najaar van 2023 werden er, op initiatief van PMV, informele gesprekken gestart tussen PMV, Ekopak en water-link. De bedoeling was te verkennen of een samenwerking nog steeds mogelijk is. De gesprekken zijn vertrouwelijk en vormen geen verderzetting van de MoU. Uit een presentatie voor het investeringscomité van water-link, 22 februari 2024

Pieter Loose, de CEO van Ekopak, zegt in een reactie aan Trends dat hij nooit op de hoogte is geweest van die beslissing. “Het is mogelijk dat daar intern bij water-link discussie over is geweest, maar dat is nooit tot bij mij gekomen. Wij zijn nooit op de hoogte geweest dat water-link op een andere manier verder wilde met het Waterkracht-project. Wij hebben nooit geweten dat daar een formele beslissing over is genomen in zijn raad van bestuur. Als water-link dat niet doorcommuniceert naar ons, kan ik daar weinig mee”, zegt hij.

Trends heeft water-link om een reactie gevraagd, maar dat zegt niet te communiceren over lopende dossiers.

Moeilijke periode

“Er is een bepaalde periode geweest waarin we voelden dat er bij water-link vragen waren en waarin het project moeilijk liep”, zegt Pieter Loose. “We zijn daarover in gesprek gebleven en we zijn altijd onder akkoorden blijven werken. We hebben die moeilijke periode ook gemeld aan de financiële toezichthouder FSMA, met alle contracten die we toen hadden om daar transparant over te zijn.”

Volgens de marktmisbruikverordening moeten beursgenoteerde bedrijven ‘voorwetenschap’ zo snel mogelijk bekendmaken. Onder voorwetenschap wordt begrepen: informatie die een significante invloed zou kunnen hebben op de beurskoers van financiële instrumenten. Op 25 september 2023, drie weken na de beslissing van water-link, maakte Ekopak zijn resultaten van de eerste helft van 2023 bekend. In het bijhorende verslag staat: “De voorbereiding voor de operationele opstart van Waterkracht is afgerond. De onderhandelingen aangaande juridisch bindende contracten is momenteel lopende.”

Na de beslissing van water-link begin september 2023 om alleen verder te gaan, zijn er informele gesprekken opgestart tussen water-link, Ekopak en PMV om te kijken of de samenwerking rond het koelwaterproject alsnog zou kunnen worden voortgezet.

Trends heeft daarover een presentatie kunnen inkijken die gepresenteerd werd aan het investeringscomité van water-link. Ze dateert van 22 februari 2024. Er staat onder meer in: “In het najaar van 2023 werden er, op initiatief van PMV, informele gesprekken gestart tussen PMV, Ekopak en water-link. De bedoeling was te verkennen of een samenwerking nog steeds mogelijk is. De gesprekken zijn vertrouwelijk en vormen geen verderzetting van de MoU.”

Het gaat om informatie van een vergadering waar ik niet aanwezig was. Wij hebben die presentatie nooit gezien. Pieter Loose, CEO

Ook van die gesprekken zegt Pieter Loose niet op de hoogte te zijn. “Wij hebben nooit weet gehad van informele gesprekken om het project weer op te starten. Zoals ons persbericht van september 2024 (sic) vermeldt: ‘Het basiskader hiervoor is contractueel verankerd en zal nog verder worden verfijnd in functie van de realisatie van dit baanbrekend project.’ Wij zitten wel al drie jaar lang wekelijks samen met de verschillende partijen om de voortgang van het project te bespreken”, zegt hij.

Weer aan boord

Op de vraag of uit die presentatie opgemaakt kan worden dat Ekopak op een bepaald moment uit het Waterkracht-project heeft gelegen, is CEO Pieter Loose stellig. “Het gaat om informatie van een vergadering waar ik niet aanwezig was. Wij hebben die presentatie nooit gezien. Er is een verschil tussen wat water-link intern heeft besproken en wat er extern is gebeurd”, zegt hij.

De presentatie eindigt met het voorstel om de samenwerking tussen de partijen voort te zetten. “Hiervoor dient eerst een onderhandelde confirmation letter ondertekend te worden”, staat op een van de slides.

Op een buitengewone algemene vergadering van december 2023 werden twee bestuursleden van water-link vervangen. Het deels vernieuwde bestuur nam eind februari 2024, een week na de presentatie, de beslissing om voor het Waterkracht-project opnieuw samen te werken met Ekopak. Het kwam daarmee terug op de beslissing van 6 september 2023.

Trends heeft ook PMV gecontacteerd voor een reactie. Het zegt geen commentaar te geven over lopende dossiers.