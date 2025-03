ECB verlaagt rente voor vijfde maal op rij

De Europese Centrale Bank (ECB) verlaagt de rente voor de vijfde maal op rij met 25 basispunten. De depositorente bedraagt zo 2,5 procent, meldt het bestuur van de Europese Centrale Bank donderdag.

De ECB voert de zesde renteknip sinds juni vorig jaar door. Enkel bij de beleidsvergadering in juli 2024 bleven de rentetarieven sindsdien ongewijzigd.

De depositorente is de rente die banken krijgen wanneer ze overtollig geld bij de ECB stallen. Via dat tarief stuurt de ECB het monetaire beleid.

Door de rente te verlagen, wordt geld lenen goedkoper. De ECB hoopt op die manier de economie in de eurozone aan te zwengelen. Andersom moet een renteverhoging dan weer economische groei en bijhorende inflatie afremmen.

Inflatie

Volgens de ECB zit de afbouw van de inflatie, het ‘desinflatieproces’ intussen goed op schema. Dit jaar wordt gemiddeld 2,3 procent inflatie verwacht in de eurozone, gevolgd door 1,9 procent in 2026 en 2 procent in 2027. De inflatieprognose werd daarbij wel verhoogd. “De opwaartse bijstelling van de totale inflatie voor 2025 is toe te schrijven aan een sterkere dynamiek bij de energieprijzen”, klinkt het in de toelichting bij het rentebesluit.

Maar de meeste maatstaven geven volgens Frankfurt aan dat de inflatie ‘duurzaam’ zal stabiliseren rond de gewenste 2 procent op de middellange termijn.

Economische groei

Donderdag heeft de ECB ook de prognoses voor de economische groei in de eurozone opnieuw verlaagd, tot 0,9 procent voor 2025, 1,2 procent voor 2026 en 1,3 procent voor 2027.

Ook de prognoses voor de economische groei zijn opnieuw verlaagd, tot 0,9 procent voor 2025, 1,2 procent voor 2026 en 1,3 procent voor 2027. “De economie kampt met aanhoudende uitdagingen”, klinkt het. De verlagingen voor 2025 en 2026 verklaart de ECB door een kleinere uitvoer en investeringen die zwak blijven. Dat laatste is “deels als gevolg van grote onzekerheid over het handelsbeleid en ruimere beleidsonzekerheid”. Het internationale handelsbeleid is momenteel in de ban van importheffingen die de VS aan het aankondigen zijn.

Volgend rentebesluit

Hoe het nu verder moet met de rente, daarover blijft de ECB als vanouds cryptisch. “Vooral in het licht van de huidige toenemende onzekerheid zal de Raad een op data gebaseerde benadering per vergadering volgen om de passende monetairebeleidskoers te bepalen”, klinkt het. Tegenover het rentebesluit van eind januari is de passage over de “huidige toenemende onzekerheid” nieuw.