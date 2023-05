De Europese Centrale Bank (ECB) bestaat 25 jaar en viert dat woensdagavond met een ceremonie in de Duitse stad Frankfurt, waar de ECB haar hoofdkantoor heeft. De Europese Centrale Bank startte de activiteiten op 1 juni 1998 en zeven maanden later, op 1 januari 1999 werd de euro ingevoerd in 11 van de toen 15 lidstaten van de Europese Unie.

De euro werd aanvankelijk elektronisch gebruikt, tot op 1 januari 2002 de eenheidsmunt de nationale munteenheden, zoals de Belgische frank, Duitse mark of Italiaanse lire, verving met briefjes en munten.

Vandaag is de euro het officiële betaalmiddel voor meer dan 346 miljoen mensen in 20 landen van de Europese Unie. De ECB legt de belangrijkste rentetarieven voor de eurozone vast, en geeft ook samen met de nationale centrale banken nieuwe bankbiljetten uit. Ze houdt daarnaast rechtstreeks toezicht op de grootste banken in de eurozone. (Belga)

Lees ook: