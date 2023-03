Trends in het Amerikaanse spoor van de Vlaamse offshore industrie: ‘De VS zijn voor Sarens het beloofde land’

“De afgelopen negen maanden is onze Amerikaanse afzetmarkt ontploft”, zegt Dirk Verwimp, senior advisor van Sarens en in die hoedanigheid ook businessdeveloper voor de Amerikaanse offshore windmarkt. Trends volgt deze week vanuit Baltimore een delegatie bedrijven in hun bestorming van de Amerikaanse markt.

Sarens, de wereldleider in uitzonderlijk transport en kranenverhuur tilt in de havens de zware fundamenten, pylonen en windturbines op pontons. “In de Verenigde Staten hebben we de voorbije maanden vier contracten gesloten met offshore klanten, goed voor een directe orderportefeuille van ongeveer 130 miljoen euro. Tel daar de indirecte contracten bij, en we zitten snel aan een orderboek van 200 miljoen euro in offshore. Daarnaast hebben we in de VS ook nog onze klassieke orderportefeuille in de olie- en gasindustrie en in de civiele bouw, goed voor nog eens 70 à 100 miljoen euro”, zegt senior advisor Dirk Verwimp.

De groei op de Amerikaanse markt zit zeker tot 2030 gebeiteld, zegt hij. “Klassiek was de Amerikaanse markt goed voor 15 procent van de omzet van Sarens. Tegen 2025 evolueert dat aandeel wellicht naar 50 procent. De VS zijn voor ons het beloofde land. We hadden niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Op iets langere termijn, richting 2030, komt daar aan de Amerikaanse westkust ook de markt van drijvende offshore windparken bij. We doen daar al voorbereidende studies. Het is belangrijk om er vroeg bij te zijn om later contracten te kunnen scoren.”

De Amerikaanse markt brengt natuurlijk eigen uitdagingen mee. “De havens zijn ons werkterrein, maar de Amerikaanse havens zijn heel klein. Dat verplicht ons om de werf heel creatief te organiseren”, zegt Dirk Verwimp.

Europese leercurve

De sterker marktpositie dankt Sarens aan de ervaringen opgedaan op de Belgische en Europese offshore markten. “We sluiten in de VS snel contracten dankzij onze Europese leercurve. En onze klanten in de VS zijn dezelfde bedrijven die de offshore business in Europa uitbouwen. Ze kennen ons dus al. Sarens is nieuw op de Amerikaanse markt, maar is vaste waarde op de offshore markt. Als familiebedrijf kunnen we ook heel snel schakelen en reageren op de vragen die klanten ons stellen tijdens een biedproces”, zegt Dirk Verwimp.

Sarens rolde in de offshore business vanuit de activiteiten voor de olie- en gassector. “We zijn vanuit Houston groot geworden in de VS in de olie- en gassector en civiele bouw, maar op een gegeven ogenblik vroeg de offshore industrie even krachtige kranen. We hebben ons tijdig in de offshore markt kunnen positioneren. In het spoor van steeds grotere turbines neemt ook de vraag naar nog grotere kranen toe”, zegt Verwimp. “Tegen 2030 zal de offshore business waarschijnlijk onze grootste activiteit in de VS zijn. Het probleem is dat er heel wat flessenhalzen in de productieketen zitten, waardoor de vraag wat kan vertragen. Voor ons is dat op zich geen ramp, want we kunnen nu al de Amerikaanse vraag amper volgen.”

Lees ook: