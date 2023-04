‘In één klap 8 miljoen ton CO2 besparen? Het kan met een snelheidsbeperking’

De Duitse verkeersprofessor Markus Friedrich legt uit hoe hij aan dat cijfer komt.

Duitsland zou zijn unieke positie als land van de onbeperkte snelheid kunnen opgeven. Volgens een studie in opdracht van het Federaal Milieuagentschap (UBA) zou een snelheidsbeperking van 120 kilometer per uur op snelwegen en 80 kilometer per uur op plattelandswegen een besparing opleveren van 8 miljoen ton CO2 per jaar, een goede 5 procent van de totale vervoersemissies. De studie is gemaakt in het instituut van Markus Friedrich in Stuttgart. Hij verdedigt zijn onderzoek.

Volgens uw studie bespaart een snelheidsbeperking op de Duitse snelwegen veel meer CO2 dan het Federaal Milieuagentschap denkt.

MARKUS FRIEDRICH. “De studies verschillen in methodologie. Wij hebben een onderscheid gemaakt tussen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen. De vorige studie keek alleen naar personenauto’s. Bovendien beschikten wij over betere gegevens over de verkeersomstandigheden, zodat we precies weten hoe vaak auto’s bijvoorbeeld in vlot of druk verkeer rijden.”

U gaat ervan uit dat een snelheidsbeperking auto’s van de snelweg verdrijft: bestuurders zouden uitwijken naar andere wegen. Dat zou het klimaat helpen?

FRIEDRICH. “Veel chauffeurs gebruiken navigatieapparatuur die de snelste route aangeeft. Als er op de snelweg een snelheidsbeperking geldt, kunnen er directere alternatieve routes zijn die sneller naar de bestemming leiden. Extra verkeer op het landelijke wegennet is ongewenst, omdat landelijke wegen minder veilig zijn dan snelwegen. Daarom hebben we ook een maatregel onderzocht die een snelheidslimiet van 120 km/u op snelwegen combineert met een snelheidslimiet van 80 km/u op plattelandswegen. De hoeveelheid uitwijkend verkeer is dan lager en de CO2-besparing hoger. Bovendien heeft de snelheidsbeperking als effect dat meer mensen overstappen op het openbaar vervoer.”

Is de file niet het echte emissieprobleem?

FRIEDRICH. “Als we slechts 30 km/u rijden op de snelweg, stoten we meer uit dan bij 80 km/u. Bij stop-and-goverkeer met ongeveer 10 km/u gaat de uitstoot nog verder omhoog. Wij hebben in ons model ook met die omstandigheden rekening gehouden. We berekenden de emissies voor een verkeerstoestand zonder files. Dat is een fictieve toestand omdat er altijd ongevallen zullen gebeuren. In dat fictieve scenario komen we uit op 3 procent minder uitstoot. Een snelheidsbeperking levert meteen veel meer op dan wanneer alle files verdwijnen.”

Wat doet een snelheidsbeperking tegen files?

FRIEDRICH. “Het zorgt ervoor dat het verkeer gelijkmatiger doorstroomt, waardoor de kans op een file afneemt. De meeste CO2-besparingen komen uit staten met vlot en dicht verkeer.”

Waarom denkt u dan dat een snelheidsbeperking tot 30 km/u in de stad ook een positief effect heeft?

FRIEDRICH. “Zeer langzaam rijden veroorzaakt meer brandstofverbruik en uitstoot. Maar dat wordt meer dan gecompenseerd door het vraageffect, want minder mensen rijden wanneer bussen en treinen of fietsen hun tijdsnadeel verliezen.”