Wat betekenen duurzame investeringen voor de waarde van je bedrijfsgebouw?

Investeren in duurzaamheid wordt de norm, en dat heeft een impact op alle vormen van investeringen. Ook wie in vastgoed investeert, houdt daarom maar beter rekening met duurzaamheidscriteria. Dat levert gelukkig wel een pak voordelen op: milieuwinst, een lagere energiefactuur en een bescherming van de waarde van het vastgoed op de lange termijn.

De Europese Unie hecht veel belang aan het verduurzamen van haar economie. Daarom werd de CSRD-regelgeving uitgevaardigd: een verplichte rapportering over de vooruitgang inzake ESG bij grotere bedrijven, die vanaf dit boekjaar ingaat. Recent kondigde Commissievoorzitter Ursula von der Leyen wel aan dat er versoepelingen komen aan die verplichting.

“Maar ondanks die versoepelingen, blijft het sowieso belangrijk in te zetten op duurzaam vastgoed zodat je waardedalingen in de toekomst vermijdt”, stelt André Stolk, partner bij het vastgoedadviesbureau Stadim. “Tegelijk is het vaak de logische keuze vandaag. Wie ambitieus inzet op duurzaamheid bij nieuwbouw of via renovatie, zal lagere en meer voorspelbare energiekosten hebben. Bovendien voldoe je aan de steeds strenger wordende regels rond energieprestaties, ben je beter beschermd tegen klimaatrisico’s en blijft het gebouw marktconform.”

André Stolk, partner bij het vastgoedadviesbureau Stadim

Hoe kunnen kmo’s dit concreet aanpakken?

André Stolk: “Kmo’s kunnen op relatief korte termijn mogelijk al rendement halen uit hun investeringen in bestaande gebouwen. Led-verlichting en zonnepanelen betalen zichzelf bijvoorbeeld na enkele jaren terug. Daarnaast is het cruciaal om duurzaamheid integraal te bekijken en in kaart te brengen hoe duurzaam uw gebouwen vandaag écht zijn. Dat is het uitgangspunt voor een gebouw-specifiek meerjarenplan. Het verhogen van de energie-efficiëntie is cruciaal, maar ook het welzijn en comfort van de gebruikers spelen een zeer belangrijke rol (denk onder meer aan zicht op groen of laadinfrastructuur).”

Wat houdt een ESG-gebouwenscreening in?

“Bedrijven die investeringen in hun vastgoed overwegen, kunnen een ESG-screening van hun gebouwenpatrimonium laten uitvoeren”, vertelt Stefaan Martel, CEO bij Bopro, een bedrijf dat advies geeft en duurzame bouwprojecten helpt te realiseren. “Zo’n ESG-screening bestaat uit twee delen. We brengen de duurzaamheidsprestatie van het gebouw in kaart gebracht, en gaan anderzijds na welke de risico’s klimaatverandering in de toekomst met zich kan meebrengen. Vervolgens bepalen we welke maatregelen nodig zijn om het gebouw toekomstbestendig te maken.”

Stefaan Martel, CEO bij Bopro

Welke criteria worden gehanteerd bij zo’n screening?

Stefaan Martel: “We kijken naar energieprestaties en koolstofemissies, maar ook naar waterverbruik, afvalbeheer en biodiversiteit. Zoals de term ESG-screening suggereert, analyseren we ook sociale aspecten zoals het welzijn van gebruikers, toegankelijkheid en mobiliteit. En voor gebouwen in exploitatie onderzoeken we of ze duurzaam worden onderhouden en of eventuele aanpassingen op een verantwoorde manier worden uitgevoerd.”

Wat betekenen duurzame investeringen voor de waarde van een gebouw?

André Stolk: “De waardebepaling is een complex samenspel van diverse factoren zoals het type vastgoed, de locatie, de kwaliteit en – in toenemende mate – de duurzaamheidskenmerken van een gebouw. In de kantorenmarkt zien we al duidelijke waardeverschillen en is de vraag naar duurzame kantoren veel groter dan het aanbod. In andere segmenten zoals de retailmarkt is duurzaamheid minder doorslaggevend. Daar is vooral het omzetpotentieel en de locatie voorlopig bepalend.”

Stefaan Martel: “Je wil vooral vermijden dat de CO 2 -uitstoot van een gebouw niet in lijn ligt met de klimaatdoelstellingen tegen 2050. Dat veroorzaakt een stevige waardedaling veroorzaakt. Dergelijke gebouwen noemen we in vaktermen ‘stranded assets’. Bij nieuwbouw of renovaties kan je daar al vanaf het ontwerp rekening mee houden. Maar voor gebouwen die al in gebruik zijn, is het minder eenvoudig en zijn stapsgewijze aanpassingen nodig om ze toekomstbestendig te maken.”

Hoe begeleidt ING zijn klanten in de duurzaamheidstransitie van hun vastgoedpatrimonium?

Marc Callier, Head of Sustainability ING: “De klimaatverandering brengt risico’s met zich mee. Uiteindelijk willen banken niet achterblijven met ‘stranded assets’. Daarom zorgen we ervoor dat onze klanten goed geïnformeerd worden over de verplichtingen die op hen afkomen, en willen we hen adviseren en ondersteunen om de juiste keuzes te maken. Dankzij onze partnerships met gespecialiseerde bureaus als Bopro en Stadim, kunnen ze ook rekenen op begeleiding voor de technische aspecten van deze transitie.”