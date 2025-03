Belgian Green Building Council: vastgoedreuzen, banken en VUB bundelen krachten om duurzame transitie te versnellen

Met de oprichting van de Belgian Green Building Council wil de vastgoedsector vaart krijgen in de duurzaamheidstransitie.

De Belgische vastgoedsector staat voor grote duurzaamheidsuitdagingen. Om snelheid te maken in die noodzakelijke duurzame transitie moet de sector de krachten bundelen en met één stem spreken. Dat is het idee achter de oprichting van de Belgian Green Building Council (BGBC).

Het nieuwe platform krijgt al de steun van een dertigtal grote spelers uit de vastgoedsector, waaronder Heylen Warehouses, Alides, BPI Real Estate, Bopro, CBRE, Atenor, Cordeel Group, AG Real Estate en Montea. Ook de sectororganisaties Febelfin (de bankenfederatie), de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS) en Embuild, de Belgische beroepsorganisatie van de bouw- en installatiesector, scharen zich achter het initiatief. Vanuit academische hoek springt de VUB op de kar.

Isabelle De Bruyne wordt eerste voorzitter

Isabelle De Bruyne, chief sustainability officer bij CFE en Sustainability Professional van het jaar 2023, wordt de eerste voorzitter van de BGBC. Zij wordt bijgestaan door drie ondervoorzitters: Emilie Delacroix (Helexia), Wim Heylen (Heylen Warehouses) en Rikkert Leeman (Alides). ​

“De bouw en het vastgoed zijn sectoren met heel veel partijen”, zegt Isabelle De Bruyne in een reactie aan Trends Kanaal Z. “Al die spelers verenigingen en op één lijn krijgen, is al een krachttoer op zich. Ons eerste actiepunt is eens heel duidelijk formuleren wat we verstaan onder duurzaam bouwen.”

Minder administratieve rompslomp

De BGBC ambieert binnen anderhalf jaar concrete afspraken te maken over gemeenschappelijke duurzaamheidsstandaarden in de vastgoedsector. Administratieve vereenvoudiging en minder complexe regelgeving staan ook hoog op de agenda van de nieuwe vereniging. “Vandaag wordt er te veel tijd en budgetten in vergunningen en rapporten gestoken”, klinkt het. “Terwijl die middelen net naar duurzame oplossingen zouden moeten gaan.”

De samenwerking met de financiële sector is volgens Isabelle De Bruyne cruciaal voor een succesvolle duurzaamheidstransitie. “Duurzaamheid gaat over meer dan ideologie”, zegt ze. “Het is ook een centenkwestie, voor ons als sector maar ook voor alle gebruikers van gebouwen.”

De BGBC zal met onder meer een presentatie in het Belgisch Paviljoen prominent aanwezig zijn op MIPIM in Cannes. Die internationale vastgoedbeurs vindt plaats van 11 tot en met 14 maart.