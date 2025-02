Banksector wil kmo’s helpen bij rapporteringsverplichtingen

Febelfin, de federatie van de banksector, en Isabel, het fintechbedrijf in handen van de vier grootbanken, lanceren een digitaal platform dat kmo’s moet ondersteunen bij hun duurzaamheidsrapportering.

De Europese CSRD-richtlijn (Corporate Social Responsability Directive) verplicht grote ondernemingen sinds kort te rapporteren over hun duurzaamheidsbeleid. Daarbij hebben ze ESG-data (Environmental, Social & Governance) nodig van toeleveranciers en zakenrelaties, en vaak zijn dat kmo’s. Banken moeten op hun beurt gelijkaardige informatie bij die kmo’s verzamelen om de duurzaamheidsrisico’s van hun kredietportefeuille in kaart te brengen.

Om deze rapportering vlot te laten verlopen en de administratieve lasten voor kmo’s tot een minimum te beperken, nam Febelfin het initiatief voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijk digitaal platform. Daarmee kunnen kmo’s hun ESG-data op een uniforme, veilige en eenvoudige manier verzamelen en delen met andere betrokkenen, zoals banken, investeerders, grote ondernemingen en overheden.

Het initiatief krijgt de steun van de overheid en van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka. “De duurzaamheidsrapportering mag geen onredelijke druk leggen op ondernemingen. Het kan ook niet de bedoeling zijn bijkomende administratieve lasten te creëren. Dit nieuwe platform zal kmo’s helpen om op een eenvoudige en gestandaardiseerde manier data aan te leveren”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Isabel focust op geverifieerde data

Het platform heet Kube ESG en werd ontwikkeld door Isabel. Deze fintech-onderneming is een joint venture van de vier grootbanken (BNP Paribas Fortis, KBC, ING België en Belfius). Na de verkoop van zijn activiteiten in de boekhoudsector aan Wolters Kluwer, besliste Isabel een nieuwe kernactiviteit op te bouwen rond geverifieerde data en fraudebestrijding.

Met dat doel voor ogen lanceerde Isabel vorig jaar het platform Kube, dat moet uitgroeien tot een ecosysteem voor de uitwisseling van geverifieerde bedrijfsgegevens. Kube werd door de banken al gebruikt in het kader van hun KYC-verplichtingen (Know Your Customer) en wordt nu verder uitgebouwd rond de uitwisseling van ESG-data.

Een proefproject is gepland in de zomer; de volledige uitrol volgt later dit jaar. “Ik ben trots dat we met Kube ESG de kmo’s vanaf dit najaar kunnen ontzorgen voor hun duurzaamheidsrapportering”, reageert Kris De Ryck, CEO van Isabel.