Bij fabrieken van de drie grote Amerikaanse autofabrikanten General Motors, Ford en Stellantis wordt er tegelijkertijd gestaakt door de invloedrijke vakbond UAW. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat fabrieken van de zogenaamde Detroit Big Three tegelijkertijd staken. De stakingen begonnen nadat de deadline voor collectieve onderhandelingen was verstreken. Een langdurige en wijdverspreide staking in de auto-industrie kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie.

De UAW of de United Auto Workers, die ongeveer 150.000 leden telt, eist in de onderhandelingen een loonsverhoging van 36 procent over een periode van vier jaar. De autofabrikanten waren bereid om verhogingen tot 20 procent aan te bieden over een periode van vier en een half jaar. Voor UAW-voorzitter Shawn Fain was dat aanbod niet goed genoeg gezien de hoge inflatie en de gunstige winstsituatie van de bedrijven.

De staking begon vrijdagavond lokale tijd in de GM-fabriek in Missouri, een Stellantis-fabriek in Ohio en een Ford-fabriek in Michigan. In de drie fabrieken werken ongeveer 13.500 mensen. Verschillende populaire modellen zoals de Jeep Wrangler worden getroffen door de werkonderbrekingen. De vakbond raakt voorlopig niet aan de fabrieken waar de echt belangrijke modellen – zoals de Ram pick-up – van de band rollen. Daarmee kan de vakbond wel dreigen indien de staking aanhoudt.

De bedrijven veroordelen de staking en zeggen ontgoocheld te zijn in de acties van de UAW. General Motors bijvoorbeeld zegt “historische” loonsverhogingen op tafel te hebben gelegd tijdens de onderhandelingen. De actie bij de Big Three uit de Amerikaanse autoproductie brengt ook president Joe Biden in een lastig parket: een tegenslag voor de Amerikaanse economie kan een ongunstige invloed hebben op zijn herverkiezing.

