Door een gebrek aan onderdelen ziet de Amerikaanse wagenproducent Tesla zich gedwongen de productie in een fabriek nabij Berlijn te pauzeren. De problemen met de toeleveringsketen zijn te wijten aan de Houthi-aanvallen op de Rode Zee, aldus het bedrijf. De Britten en de Amerikanen deden donderdagnacht aanvallen op doelwitten van Houthi-rebellen en een verdere escalatie dreigt. Victor De Decker, geo-econoom aan het Egmont Institute, vindt het te vroeg om te stellen dat dat ook tot tekorten in de waardeketens zal leiden.

Ook na de Amerikaans-Britse aanval zullen de Houthi-rebellen schepen die een verband hebben met Israël op de Rode Zee viseren. “Er is absoluut geen rechtvaardiging voor de agressie tegen Jemen, want er bestond geen bedreiging voor de internationale scheepvaart op de Rode en de Arabische Zee”, aldus een woordvoerder van de sjiitische rebellen in Jemen op X. De rebellen zullen volgens hem Israëlische schepen of schepen die op weg zijn naar Israëlische havens blijven aanvallen. Op de Houthi-zender Al Masirah zei hij dat een reactie van de rebellen op de aanval “onvermijdelijk” is.

De Amerikaanse president Joe Biden zegt dat de aanval op Houthi-doelwitten noodzakelijk was om de vrijheid van navigatie te waarborgen. “De gerichte aanvallen zijn een duidelijke boodschap dat de Verenigde Staten en onze partners geen aanvallen op ons personeel zullen tolereren, noch zullen toestaan dat vijandige spelers de vrijheid van navigatie in gevaar brengen op een van ’s werelds belangrijkste commerciële routes.”

Productie en energietoevoer

De verstoringen op de Rode Zee hebben wel al gevolgen voor productielijnen in Europese fabrieken, onder meer bij Tesla. Hoe groot dat probleem is, is momenteel moeilijk om in de schatten, stelt Victor De Decker, geo-econoom aan het Egmont Institute. Het is ook te vroeg om al over grote tekorten te spreken. “Veel hangt af van wat de gevolgen van de Amerikaans-Britse aanval zijn. Zal die een einde maken aan de verstoringen? De vraag of de disrupties een systematisch gegeven blijven, zal bepalen welke impact er op de waardeketens is. Tijdens de coronapandemie, bijvoorbeeld, zijn die tekorten er pas gekomen doordat fabrieken lange tijd hadden stilgelegen.”

“Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen welke schepen wel en niet het slachtoffer zijn van deze disruptieve praktijken”, vindt Victor De Decker. “Schepen onder Chinese vlag varen door, terwijl Amerikaanse worden bestookt door aanvallen. De belangrijkste beweegreden van de Houthi-rebellen is het voorkomen van bevoorrading aan Israël. Ook daarom maken de rebellen een onderscheid tussen containerschepen die allerhande goederen transporteren en bulkschepen die grondstoffen vervoeren. Die laatste worden vooralsnog wel doorgelaten.”

De Decker verwacht voor Europa ook geen directe problemen voor het transport van olie en gas over zee. “Er is een belangrijke alternatieve route langs Kaap de Goede Hoop, hoewel die omweg natuurlijk iets meer kosten meebrengt. Maar het speelt ook in het voordeel van Europa dat de VS momenteel maar moeilijk lng (vloeibaar gas, nvdr) via het Panama-kanaal kunnen verschepen vanwege de droogtes daar. Dat maakt dat er meer toevoer richting Europa komt.” De olieprijs ging alvast de hoogte in als gevolg van de escalatie.

