De memecoin van de Amerikaanse president Donald Trump bracht minstens 350 miljoen dollar in het laatje. Dat is een meevaller voor Trump, die de bezorgdheid over mogelijke belangenconflicten rond die token verder aanwakkert. Dat blijkt uit een analyse van blockchaingegevens door de Financial Times.

Trump kreeg felle tegenwind nadat hij en zijn vrouw Melania hun memecoins aankondigden — tokens zonder praktisch nut, waarvan de waarde puur afhangt van speculatie — slechts enkele dagen voor zijn terugkeer in het Witte Huis. Beleggers en ethische experts stellen dat de verkoop van cryptotokens een manier biedt om anonieme donaties naar de president te sluizen, terwijl hij tegelijk particuliere beleggers kan uitbuiten.

“De president van de Verenigde Staten mag op deze manier niet proberen te profiteren van zijn ambt”, zegt Tim Massad, adjunct-professor recht aan Georgetown Law School en voormalig voorzitter van de Commodity Futures Trading Commission. “Hij stelt een verschrikkelijk voorbeeld.”

Opbrengsten

Volgens de analyse van de Financial Times verdienden digitale portefeuilles, in handen van de entiteiten achter het project, 350 miljoen dollar uit de verkoop van de memecoin $TRUMP op de Solana-blockchain in de eerste drie weken na de lancering. Waarschijnlijk maakten zij nog meer winst met een kleinere hoeveelheid tokens die via cryptobeurzen zoals Binance werd verkocht.

De Financial Times baseert zich op de instromen van tokens vanaf het moment dat ze werden gecreëerd, tot en met hun verschijning in officiële wallets en hun uiteindelijke verkoop op de Solana-blockchain. Op die handelsplatformen — die soms “liquiditeitspools” worden genoemd— zijn prijsinformatie en cumulatieve opbrengsten zichtbaar. Het totale bedrag van 350 miljoen dollar bestaat uit 314 miljoen dollar uit de directe verkoop en 36 miljoen dollar aan extra vergoedingen op transacties.

Het Witte Huis en Gettrumpmemes.com, de website van de memecoin, reageerden niet op de verzoeken om commentaar van de Britse zakenkrant. Het is onduidelijk hoeveel de president persoonlijk heeft overgehouden aan de verkoop. De website vermeldt dat “CIC Digital LLC, een dochteronderneming van The Trump Organization”, en Fight Fight Fight LLC in Delaware samen 80 procent van de tokens bezitten. Hoewel de president het project officieel steunt, staat op de website dat Fight Fight Fight de operatie uitvoert en dat Donald J. Trump, The Trump Organization en hun filialen de token niet zelf uitgeven of verkopen.

Strategie achter de memecoin

Trump presenteert zichzelf als cryptovriendelijke president en ontvangt op vrijdag een groot aantal prominente cryptobedrijven en investeerders in het Witte Huis.

Bij de lancering zette een Trump-account 1 miljard $TRUMP-tokens klaar, waarvan 200 miljoen meteen beschikbaar kwamen. De andere 800 miljoen komen volgens planning de komende drie jaar op de markt. Van de eerste 200 miljoen werden 158 miljoen munten in een liquiditeitspool gestort. Zo konden beleggers $TRUMP-tokens vrij kopen op de open markt in ruil voor USDC, een veelgebruikte stablecoin in de cryptowereld. De analyse laat zien dat Trump-gerelateerde wallets de verdiende USDC later opnamen en 291 miljoen dollar aan USDC terug in een andere liquiditeitspool plaatsten — vermoedelijk om de markt te ondersteunen.

Het project profiteerde daarnaast waarschijnlijk nog van andere transacties. Ongeveer 14,7 miljoen $TRUMP-tokens gingen naar tien cryptobeurzen, waaronder Binance, Bybit en Coinbase. Trump-accounts bezitten momenteel nog 31 miljoen van de oorspronkelijke 200 miljoen munten.

Koersbeïnvloeding

Hoewel de waarde van $TRUMP kortstondig steeg tot 75 dollar per token, toont de analyse van de Financial Times dat de eerste 100 miljoen munten werden verkocht voordat de koers boven 1,05 dollar uitkwam. Inmiddels is de prijs met 82 procent gekelderd, tot rond 13 dollar. De resterende 831 miljoen tokens in Trump-accounts hebben momenteel een nominale waarde van zo’n 10,8 miljard dollar.

Critici vallen Trump aan omdat hij particuliere beleggers zou aanmoedigen een bijzonder volatiele munt te kopen. In januari riep hij via socialemediaplatform X op: “KOOP NU JE $TRUMP”, met een link naar de website. Presidenten van andere landen zijn dat voorbeeld gevolgd, wat tot koersdalingen en verliezen bij beleggers heeft geleid.

Het team achter $TRUMP lijkt zich bewust van het risico op een crash. Toen Melania Trump twee dagen later haar eigen token ($MELANIA) lanceerde en de $TRUMP-koers onder druk kwam, kocht het project voor 1 miljoen dollar aan $TRUMP-tokens terug tegen 33,23 dollar per stuk. “Ze wilden vermoedelijk de prijs ondersteunen”, zegt Nicolas Vaiman, de CEO van het analyticsbedrijf Bubblemaps. “Dat is in de cryptowereld niet ongebruikelijk: je eigen reserves inzetten om de koers te verdedigen.”

Trumps token inspireerde ondertussen meer dan 700 imitatiemunten, meldt de Financial Times, allemaal met dezelfde insteek: meeliften op de naambekendheid van de president.