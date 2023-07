Digitale tweelingen in de praktijk (1): ‘Technologie levert beter beeld op van luchtkwaliteit in Brugge’

Een ‘digital twin’ is een virtuele kopie van een product, een machine, een proces, een fabrieksafdeling of zelfs een volledige stad. De softwaretechnologie moet gebruikers nieuwe inzichten verschaffen in de werking van het echte product of de echte stad. Of de aha-erlebnis daadwerkelijk volgt, moet nu blijken in Brugge.

In een nauwe samenwerking bouwden vier organisaties – imec, VITO, Cegeka en de stad Brugge – de voorbije twee jaar aan een virtuele evenknie van Brugge. Op basis van historische en actuele data moeten Bruggelingen de toestand van en ontwikkelingen in hun woonplaats kunnen opvolgen.

Een van de heetste hangijzers: het verkeer. “Neem bijvoorbeeld dat een van de vele bruggen in de stad defect is”, zegt VITO-onderzoeker Stijn Vranckx, die meewerkte aan het project. “De verkeersstromen zullen wijzigen. Waar wordt dat verkeer het best naartoe gestuurd?”

Zo is er de mogelijkheid om in digitaal Brugge een ‘knip’ in een straat te simuleren. Met één druk op het toetsenbord zie je de potentiële impact. Bij ongewenste resultaten kan een alternatief worden uitgetest, of kan worden besloten het idee voorgoed te dumpen.



Door verkeer om te leiden kan elders ineens meer luchtvervuiling ontstaan. Daarom is de mobiliteit in digitaal Brugge ook aan de luchtkwaliteit gelinkt. “We hebben luchtkwaliteitsdata en -modellen in de digitale tweeling geïntegreerd”, weet Vranckx.

Hoe ging dat in z’n werk? “In het prototype dat nu loopt, kozen we voor een model dat werkt met jaargemiddelden”, klink het. “Dat geeft een goed globaal beeld van het verschil in luchtkwaliteit tussen bepaalde straten en wijken. Maar met toegang tot bijkomende databronnen, zijn er ook modellen beschikbaar die de luchtkwaliteit in kaart brengen op meer actuele basis, zoals per dag- of uurgemiddelde.”

De digitale tweeling werkt op verschillende niveaus, en “net daar zit zijn kracht”, liet Koen Triangle, projectmanager van imec, eerder optekenen in De Tijd. “Je kijkt niet alleen naar verkeersstromen, je koppelt die aan andere data. Dat is nieuw, die horizontale connectie. Het leidt ertoe dat één plus één drie wordt en dat je een beter inzicht krijgt in hoe je stad leeft en werkt.”

Technologie in opmars

Het concept van een digitale evenknie van objecten bestaat al decennia, maar is nu pas in opmars. Hoe komt dat? De technologie is er eindelijk. “Om een digitale tweeling te bouwen heb je om te beginnen zo veel mogelijk informatie nodig”, werpt Triangle op. “Er zijn tegenwoordig steeds meer sensoren die allerlei zaken meten, de doorgedreven digitalisering zorgt ervoor dat meer data gecapteerd worden. Tegelijk is de beschikbare rekenkracht in computers enorm toegenomen, waardoor veel complexere analyses veel sneller mogelijk zijn.”

“Een van de belangrijkste aspecten – zoniet het belangrijkste – van digital twin-technologie is dat er veel data worden samengebracht, die anders verspreid blijven zitten. Dat vinden bedrijven uiteraard erg interessant”, concludeert Vranckx.

