Delhaize heeft bekend gemaakt dat 17 supermarkten in handen komen van zelfstandige uitbaters. Het gaat om acht Waalse, vier Brusselse en vijf Vlaamse winkels. Delhaize heeft nu overnemers gevonden voor een vierde van zijn supermarkten in eigen beheer.

Delhaize wil zijn 128-supermarkten in eigen beheer overdragen naar zelfstandige uitbaters. Na de eerste lichting van 15 overnemers, heeft de supermarktketen nu de overname voorgesteld van 17 supermarkten. Dat maakt het in een persbericht bekend. De opening van deze tweede reeks supermarkten als zelfstandige Delhaize supermarkten is voorzien in de loop van de maanden november en december 2023 en januari 2024.

“We zijn erg blij om deze 17 enthousiaste overnemers te mogen verwelkomen”, klinkt het bij Delhaize. Onder hen zijn er zeven die op dit moment al een of meerdere andere Delhaize-winkels uitbaten. Nog eens zeven zijn medewerkers van Delhaize en drie zijn externe kandidaten, onder wie enkele voormalige medewerkers van Delhaize. Volgens de supermarktketen zal het alle zelfstandigen de komende weken “intensief begeleiden” naar een succesvolle overname.

Gespreide overnameplanning

Delhaize stelt ook dat het bewust kiest voor een gespreide overnameplanning, waardoor er niet in één klap een overnameovereenkomst rond alle supermarkten wordt afgesloten. “Gemiddeld duurt de overgangsperiode een 10-tal weken en hierin moet heel veel gebeuren, op administratief vlak, technisch vlak en IT bijvoorbeeld”, klinkt het bij Delhaize.

De komende maanden komen er op geregelde tijdstippen nieuwe aankondigingen over bijkomende supermarkten die de overgang naar zelfstandige Delhaize supermarkten zullen maken.

Teleurstelling

De ondernemingsraad bij Delhaize waar de aankondiging maandag werd gedaan, is vrij sereen verlopen, bevestigt woordvoerder Roel Dekelver maandagmiddag. Als reactie op de aankondiging blijft voorlopig wel de supermarkt van Saint-Antoine in Etterbeek (Brussel) gesloten, zegt de Delhaize-woordvoerder nog. “We hopen dat het daarbij blijft.”

In vakbondskringen wordt teleurgesteld gereageerd op de aankondiging van een nieuwe reeks winkels die zullen worden verzelfstandigd, precies omdat er deze week een bemiddelingspoging plaatsvindt, georganiseerd door minister van Werk Pierre-Yves Dermagne. “Door deze aankondiging te doen op dit moment, creëert Delhaize geen vruchtbare grond om te bemiddelen”, merkt Wilson Wellens van de liberale vakbond op. Hij sluit niet uit dat er nog spontane acties zullen volgen, met name in de betrokken winkels, maar de vakbondsman is niet van plan om nu massaal op de barricaden te staan. “Laat ons afwachten wat de bemiddeling brengt.”

Hieronder leest u wie de overnemers zijn en om welke supermarkten het precies gaat. Hier leest u over de overnames van de eerste 15 supermarkten die de keten heeft voorgesteld.

Naam supermarkt Naam overnemer Wallonië 1. Verviers Anne Doutrepont 2. Marche Nicolas Bergé & Nathalie Stichelbaut 3. Marcinelle Abbigael Delvaux & Laurent Lefrere 4. Waterloo Amandine de Riollet de Morteuil, Stéphane De Wilde d’Estmael ​ & Nicolas Thery 5. Tournai Cyril Montois & Caroline Kraus 6. Braine L’Alleud Amandine de Riollet de Morteuil, Stéphane De Wilde d’Estmael ​ & Nicolas Thery 7. Ath Vincent Duchateau 8. Mons Kathleen Vanlangendonck Brussel 9. Roodebeek Maxime Rhelouma 10. Saint Antoine Samir Chara 11. De Fré Pierre-Alexandre Demeure 12. Fort Jaco Paul Moreau Vlaanderen 13. Kasterlee Julie & Brent D'Haese 14. Waasland Hélène Decroix & Niels Parmentier 15. Ledeberg François Nelen & Denis Reyniers 16. Brugge Sint Kruis Familie Lips 17. Overijse Dirk Pauwels

Lees ook: