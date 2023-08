De strijd om uw kantoorkoffie: Selecta installeerde deze zomer 1.000 koffiemachines

De strijd om te mogen zorgen voor het kopje koffie op kantoor wordt de jongste jaren hard gevoerd. Selecta, de Europese marktleider in verkoopautomaten voor koffie, frisdranken, snacks en verse voeding, plaatste deze zomer zo’n 1.000 nieuwe koffiemachines in ons land, bij klanten als Agfa Gevaert, Katoen Natie, Audi en AG Insurance.

In het hele land plaatste het bedrijf uit Boom in totaal al zowat 45.000 warmedrankautomaten. Selecta voorziet ook goed 95 procent van alle tankstations in België en Nederland van koffie.

Evolutie naar foodtechbedrijven

De automatenleveranciers zelf evolueren ook almaar meer naar zogenoemde foodtechbedrijven, die de plaats innemen van de traditionele bedrijfscateraar. Ook na de coronaperiode zijn heel wat werknemers deels van thuis uit blijven werken, en dus moesten zowel de bedrijven als hun drank- en voedingsleveranciers hun aanbod hertekenen.

“Meer en meer gaan wij evolueren naar een foodtechbedrijf”, zegt Tim Goossens, gedelegeerd bestuurder van Selecta Benelux aan Trends/Kanaal Z. “We zien ook dat die markt vele malen groter is dan de klassieke koffie-, snack- en frismarkt. Om u een idee te geven: in België is dat zo’n 400 miljoen euro voor koffie en frisdrank ‘out of home’. Als we kijken naar de versevoedingmarkt, dan gaat dat al bijna naar 2 miljard euro.

“Die opportuniteit is enorm, en de klanten hebben we toch al. Want voor koffie en frisdranken is al één op de drie bedrijven in België klant bij Selecta, zij het met Pelican Rouge-koffie, Lavazza, Illy, Starbucks of alle merken die we hebben. Daar kunnen we nu dus ook onze verse voeding aanbieden.”

De markt is vele malen groter geworden, maar ook veeleisender, met veel verschillende automatische betalingsmogelijkheden voor de klanten, een groter en verser aanbod en meetsystemen die vanop afstand verbruik- en aanvulgegevens doorspelen.

Omzet van 90 miljoen euro

Selecta Benelux maakt nu deel uit van de Zwitserse koffiegroep Selecta, maar startte in ons land al in 1863 als koffiebrander, onder de naam Pelican Rouge of Roode Pelikaan.

Vandaag werken er 350 mensen en draait de onderneming een jaaromzet van zo’n 90 miljoen euro.