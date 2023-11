De Croo opent deur naar twintig jaar extra kernenergie

De volgende regering moet overwegen om Doel 4 en Tihange 3 met twintig jaar te verlengen, vindt premier Alexander De Croo. Ook een nieuwe levensduurverlenging van Tihange 1 kan volgens hem op de agenda komen. Dat schrijven de kranten van Mediahuis woensdag.

De huidige regering bekijkt momenteel de laatste details in de onderhandelingen met Engie over de levensduurverlenging van Doel 4 en Tihange 3, de twee jongste kernreactoren. Maar voor premier Alexander De Croo hoeft het daar niet bij te blijven.

“Een verlenging met tien jaar is veel meer dan iedereen vooraf had verwacht”, zei De Croo dinsdag in de marge van de European Business Summits, een organisatie die de politiek en de zakenwereld bij elkaar wil brengen. “Maar een verlenging met twintig jaar moeten we zeker overwegen. Dat is iets voor de volgende federale regering. De huidige zal niet verder gaan dan tien jaar.”

De Croo heropent ook het debat over Tihange 1. Die reactor, die in 2025 vijftig jaar oud zal zijn, werd al eerder genoemd voor een mogelijke nieuwe levensduurverlenging. De premier wil de reactoren opnieuw laten bekijken, maar beseft dat die analyse minder gunstig zal uitvallen, aangezien er een probleem met de hoogspanning dreigt te ontstaan en de reactor niet beantwoordt aan de jongste veiligheidseisen. De andere reactoren zijn ofwel al dicht – Doel 3 en Tihange 2 – ofwel zijn ze volgens De Croo technisch erg moeilijk te verlengen. Dat is het geval voor Doel 1 en 2.

