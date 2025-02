Danny Van Assche stopt ‘per direct’ als topman van Unizo

Danny Van Assche is niet langer de gedelegeerd bestuurder van ondernemersorganisatie Unizo. Hij legt zijn mandaat “per direct” neer, door “een verschil in beleidsvisie met het bestuur”. Dat heeft Unizo maandag bekendgemaakt.

Van Assche leidde de ondernemersorganisatie sinds 2018. De zoektocht naar een opvolger wordt opgestart. In de tussenperiode zal de dagelijkse leiding worden waargenomen door COO Gilles Vandorpe en de belangenbehartiging door Directeur Studiedienst Johan Bortier en Adjunct-Directeur Frank Socquet, staart in een persbericht.

De timing van het vertrek is in elk geval opvallend, bij de start van het sociaal overleg over een nieuw interprofessioneel akkoord, dat de loon- en arbeidsvoorwaarden in de privésector voor twee jaar vastlegt. Unizo maakt deel uit van de Groep van Tien, het overlegorgaan met de top van de vakbonden en de werkgevers.

“We zijn Danny dankbaar voor zijn toewijding en inzet de afgelopen jaren. Hij heeft bijzonder sterk werk geleverd in het verdedigen van de belangen van onze zelfstandigen en kmo’s, leidde de ondernemerswereld door de coronacrisis en is een zeer gerespecteerde stem aan menig onderhandelingstafel”, aldus voorzitter Peter Brysse. “Unizo onderging de voorbije periode een intens transformatieproces als belangenbehartiger, dienstverlener en ledenorganisatie. Een verschil in beleidsvisie met het bestuur over de verdere uitrol hiervan maakte een verdere samenwerking niet langer mogelijk. We wensen Danny het allerbeste toe in zijn toekomstige loopbaan.”