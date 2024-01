Chinese BYD haalt Tesla in als grootste fabrikant van elektrische auto’s

De Chinese autoconstructeur BYD heeft voor het eerst wereldwijd meer elektrische auto’s geleverd dan Tesla. Het gaat om 526.409 voertuigen in de afgelopen drie maanden, tegenover 484.507 geleverde Tesla’s.

BYD is het nieuwe nummer één onder de verkopers van elektrische auto’s. Het Chinese merk doet daarmee beter dan het Tesla van Elon Musk, dat wel zijn verkoopdoelstellingen haalt. In het vierde kwartaal van 2024 wilde Tesla 483.173 auto’s verkopen, en dat aantal werd met ruim duizend overschreden, weet Bloomberg. De Amerikaanse autobouwer slaagde er ook in om in 2023 de beoogde 1,8 miljoen voertuigen te produceren.

BYD zat Tesla al langer op de hielen. In het derde kwartaal bedroeg het verschil tussen de verkoopcijfers van beide bedrijven nog 3.456 auto’s, maar in het vierde kwartaal heeft BYD bijna 40 miljoen voertuigen meer verkocht.

Tesla draait nog wel meer omzet dan BYD, omdat zijn auto’s gemiddeld duurder zijn. De Model Y-SUV en Model 3-sedan waren samen goed voor ongeveer 95 procent van de totale verkoop.

Opkomst Chinese merken

BYD is ook in België actief en maakte vorige maand nog zijn groeiplannen voor de Belux bekend. Tegen 2028 wil het merk in ons land 10.000 auto’s verkopen. Er zijn momenteel vijf verschillende modellen te koop.

De groei van de verkoopcijfers van BYD zegt ook iets over de opkomst van de Chinese automerken. Ook in ons land bestormen Chinese merken de markt. Het valt nog af te wachten of Chinese merken het afgelopen jaar in totaal meer auto’s hebben verkocht dan de Japanse merken.

