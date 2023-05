Zweedse Carglass-concurrent Cary Group verwerft nummer twee en drie op Belgische autoruitenmarkt

De Zweedse autoruitenspecialist Cary Group neemt Autoglass Clinic en Touring Glass over, respectievelijk de nummer twee en drie op de Belgische autoglasmarkt. Dat maakt Autoglass Clinic donderdag bekend, zonder financiële details vrij te geven.

Cary Group is naast thuisland Zweden onder andere ook actief in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Denemarken en Luxemburg. België wordt het tiende land in het netwerk.

De overname van Autoglass Clinic, dat over een netwerk van 27 service centers beschikt (24 zelfstandige autoglasspecialisten en drie vestigingen in eigen beheer), omhelst de drie eigen service centers van Autoglass Clinic in Hasselt, Zaventem en Geel. Ook de gecentraliseerde diensten in hoofdkwartier Hasselt (sales, marketing, facturatie, contact center, customer support) vinden onderdak bij Cary Group.

Cary Group neemt ook de derde speler in de Belgische markt, Touring Glass, over. Het bedrijf, gespecialiseerd in autoruiten, wordt van mobiliteitsorganisatie Touring afgescheiden en nadien geïntegreerd binnen Autoglass Clinic.

Autoglass Clinic realiseerde vorig jaar een omzet van 25 miljoen euro. De omzet van overnemer Cary Group bedroeg vorig jaar 400 miljoen euro. (Belga)