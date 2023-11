Carrefour begeeft zich met Reeborn op de tweedehandsmarkt

De winkelketen Carrefour lanceert het online tweedehandsplatform Reeborn. Wie producten via Reeborn doorverkoopt, kan bonuspunten verdienen om te besteden in de Carrefour-winkels.

Reeborn werd sinds augustus getest door Carrefour-medewerkers en werd eind oktober officieel gelanceerd voor het grote publiek. Voor wie het zich afvraagt: de naam komt van het Engelse woord voor ‘herboren’, met een dubbele ‘e’ voor een modernere schrijfwijze en vooral om te vermijden dat mensen het woord verkeerd zouden lezen of uitspreken, laat Carrefour weten aan Trends-Kanaal Z.

Carrefour lanceert het initatief als proefproject in Brussel tot de zomer van 2024, legt een woordvoerster van de retailer uit. “Het pas perfect bij onze ambities voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. De tweedehandsmarkt is sinds enkele jaren in volle ontwikkeling en als retailer lijkt het ons alleen maar logisch om in te spelen op de verwachtingen van de consument.”

Waar wil Carrefour het verschil maken met bekende en succesvolle tweedehandsplatformen zoals 2dehands en Vinted? “Het idee achter Reeborn is de klanten in staat te stellen spullen die ze niet meer gebruiken, door te verkopen. Daarnaast kunnen alle Carrefour-winkels aan het einde van het seizoen non-foodproducten aanbieden op het platform met kortingen die variëren van 50 tot 80 procent.”

Bonuspunten

Klanten kunnen bovendien bonuspunten verdienen op hun Carrefour Bonus Card als ze producten via Reeborn doorverkopen.

“Wie die een trui verkoopt voor 20 euro, heeft de keuze tussen twee mogelijkheden,” legt de woordvoerster uit. “Ofwel 20 euro ontvangen op zijn of haar rekening plus 200 bonuspunten op de Carrefour Bonus Card, een totaal van 22 euro dus. Ofwel het bedrag volledig laten uitbetalen in 2.500 bonuspunten, goed voor 25 euro en enkel te besteden in de Carrefour-winkels.”

De levering van de artikelen gebeurt in samenwerking met bpost en Mondial Relais. Klanten kunnen hun bestelling thuis laten bezorgen of oppikken bij een afhaalpunt in de buurt.