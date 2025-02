De familie Saverys wil de gastankerrederij Exmar van de beurs halen met een lopend bod van 11,5 euro per aandeel. Een kleine groep aandeelhouders wil echter 18 euro per aandeel. “Maar tegen die prijs verkopen we zelf. Voor 18 euro per aandeel mogen ze Exmar hebben”, zegt Carl-Antoine Saverys, de CEO van Exmar.

De familiale holding Saverex doet een tweede poging om Exmar van de beurs te halen en biedt tot 13 maart 11,5 euro per aandeel van Exmar. De operatie lukt als de holding van Nicolas Saverys minstens 95 procent van alle aandelen én minstens 90 procent van de resterende vrij verhandelbare aandelen in handen krijgt. Die laatste voorwaarde maakt het spannend, want een kleine groep aandeelhouders is niet van plan te verkopen, tenzij tegen een hogere prijs. Saverex heeft nochtans de mogelijkheid om over te gaan tot een standaard-uitrookbod als het minstens 95 procent van alle aandelen bezit.

“Ons bod is een mooi bod. Volgens die aandeelhouders is Exmar 18 euro per aandeel waard. Ik zeg u, tegen die prijs verkopen we als familie zelf. Voor 18 euro per aandeel mogen ze het bedrijf hebben als ze een bod doen. Mijn vader zal dan uit vakantie terugkeren om dat bod te ondertekenen”, zegt Carl-Antoine Saverys, de CEO van Exmar en de zoon van Nicolas Saverys.

Exmar is actief in het scheepstransport van lpg en ammoniak. Het bedrijf baat een vloot van 30 schepen uit, met een focus op het segment van de middelgrote gastankers. Daarnaast ontwikkelt het grote infrastructuurprojecten. De bouw van de FLNG Tango, een drijvende fabriek die aardgas vloeibaar kan maken, bracht het bedrijf in 2020 in nauwe schoentjes, maar leverde uiteindelijk een geweldig rendement op voor de aandeelhouders dankzij een mooie deal met het Italiaanse Eni.

De recente resultaten van Exmar zijn heel goed te noemen. In de eerste negen maanden van 2024 verdiende u een aangepaste bedrijfscashflow van 129 miljoen euro, goed voor een winst van 1,42 euro per aandeel. Het bod waardeert Exmar tegen slechts 6 à 7 keer die winst.

CARL-ANTOINE SAVERYS. “De aandeelhouders onderschatten het risicoprofiel van onze business. We hebben niet liever dan een aanhoudende hoogconjunctuur, maar onze business is er een met pieken en dalen. 2023 en 2024 waren ongelooflijk goede jaren met hoge huurtarieven voor onze schepen. Ik vrees dat we zulke jaren nooit meer zullen meemaken. We voelen de vertraging op de markt al. De huurtarieven zijn al 20 procent lager dan twee maanden geleden. Het feestje is voorbij. We opereren in een cyclische markt. We lanceren een bod op de top van de cyclus, wat een goede zaak is voor de verkopende aandeelhouders. In dit bod nemen wij als familie het grootste risico. We hebben er hard over nagedacht of het wel opportuun was nu een bod op de laatste 12 procent van de aandelen te lanceren die we nog niet in handen hebben.”

Waarom kantelt de markt?

SAVERYS. “Er komen op korte termijn nog vijftig à zestig nieuwe schepen van het middelgrote type op de markt op een vloot van 135 schepen. De wereldwijde vloot van middelgrote gastanks neemt dus ongeveer met de helft toe. Ook een extra aanbod aan schepen van het grootste type zet extra druk op onze markt. Het zou mij verbazen als de huurtarieven over enkele maanden opnieuw stijgen, gezien het extra aanbod van nieuwe schepen. De vloot is ook niet zo oud, dus er zullen ook weinig schepen uit de vaart genomen worden.

“We hebben een sterke balans, maar in een slechte markt kan het snel gaan. Ik wil het bedrijf daarom voorbereiden op slechter weer. Om onze inkomsten minder cyclisch te maken willen we nog meer diversifiëren in activiteiten buiten de scheepvaart. Ik ben nog altijd optimistisch over Exmar. We zijn actief in een mooie sector, maar we moeten ons klaarmaken voor mindere jaren. De broeksriem wordt aangetrokken.”

Exmar investeert fors in nieuwe schepen, vooral om de vloot te vergroenen. De volgende vier jaar zal de vrije kasstroom negatief zijn, meldt de prospectus.

SAVERYS. “We hebben zestien nieuwe schepen in bestelling, goed voor een order van meer dan 1 miljard euro. Het zijn schepen van het middelgrote type, omdat we marktleider zijn in dat segment. Die markt kennen we ook binnenstebuiten. Die nieuwe schepen kunnen ook op groenere brandstof varen, zoals lpg of ammoniak. Onze schepen die ook op ammoniak kunnen varen, krijgen we in 2026 geleverd. Ze zullen echter misschien pas in 2028 of 2030 op ammoniak mogen varen van de regelgevers, waardoor onze grote investering in die schepen niet meteen optimaal kan renderen. Mogelijk verkopen we ook nog een aantal schepen, of wie weet, schaffen we extra schepen aan als de prijzen dalen.

“We zijn reders. Onze bestaansreden is het verkopen en kopen van schepen. We kunnen snel schakelen als de markten kantelen. Mijn focus ligt dus op onze shippingdivisie, omdat we vooral in die divisie investeren. We investeren fors, maar we zijn vlot twee jaar verder voor die investeringen renderen.”

De focus ligt nu op de scheepvaartdivisie, maar staan er ook nog grote infrastructuurprojecten zoals de Tango op stapel?

SAVERYS. “In de shippingdivisie kiezen we ons lot. Als we schepen kopen, weten we hoe we ze kunnen inzetten. Maar infrastructuurprojecten? Dat zijn projecten van lange adem, met grote technische en politieke uitdagingen. Technisch mag het project in orde zijn, de overheden moeten ook nog de vergunningen afleveren. Je kunt onze projecten over de laatste jaren op één hand tellen. We zijn blij als we één of twee projecten kunnen uitvoeren van de honderd die we bekijken. Er is ook een financieel risico, maar we mikken voortaan op klanten met een sterker draagvlak dan de eerste klanten voor de Tango. Daar staat tegenover dat hoe sterker de klant is, hoe kleiner de marges zijn. Zo’n project levert interessante cashflows op, maar eerst moet je drie jaar investeren.”

De Tango presteert beter dan verwacht. Met de klant, het Italiaanse energiebedrijf Eni, is er discussie over een productiebonus van 44 miljoen dollar. Heeft u daar recht op?

SAVERYS. “De Tango doet het inderdaad beter dan verwacht. Eni leest het contract anders. We hebben dit dispuut moeten communiceren via een persbericht, en dat is een van de redenen waarom we van de beurs willen. We moeten als beursgenoteerd bedrijf soms te veel in onze kaarten laten kijken. De concurrentie leest mee. We willen de goede relaties met onze klanten behouden en zoeken in overleg met Eni naar een oplossing.”

Wat als bod opnieuw niet slaagt?

SAVERYS. “We steken de brug over als we daar zijn. Misschien moeten we over een jaar een nieuw bod doen, maar dan tegen een lagere prijs als het minder gaat in onze sector.”