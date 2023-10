Belgen kiezen in cafetariaplan minder voor auto en extra vakantiedagen

Pensioensparen blijft het meest gekozen extralegaal voordeel in een cafetariaplan. Werknemers kiezen dit jaar meer voor aandelenopties en minder voor een auto en extra vakantiedagen.

Dat blijkt uit een analyse van de cafetariaplannen van meer dan 10.000 Belgen door de hr-dienstverlener Acerta.

Cafetariaplan

Steeds meer bedrijven geven hun personeelsleden toegang tot een cafetariaplan. Daarmee kunnen ze een deel van hun brutoloon of eindejaarspremie omzetten in andere voordelen, zoals een laptop, een elektrische fiets of extra verlofdagen. Het cafetariaplan geldt als een win-winsituatie voor de werkgever en de werknemer.

De invloed van inflatie

Pensioensparen blijft ook dit jaar de populairste optie, goed voor meer dan een kwart (27,1%) van de keuzes. Vorig jaar was dat nog 31,5 procent, een record. Ook aandelenopties of warrants zijn populairder geworden: van 7 procent in 2022 naar 11,4 procent dit jaar (zie infografiek onderaan).

Volgens Acerta is de verklaring de hoge inflatie. “Door de exponentieel toegenomen levensduurte dit jaar zijn werknemers zich er meer dan ooit van bewust dat ze wat geld opzij moeten zetten voor hun latere leven”, stelt Ellen Roelants, expert verloning.

Minder extra vakantiedagen

Opvallend is dat voor het tweede jaar op rij minder gekozen wordt voor extra vakantiedagen. Goed één op de tien Belgen (10,7%) koopt dit jaar extra vakantie bij, tegenover 12 procent vorig jaar.

Daarin ontwaart Acerta het thuiswerkeffect. “Daardoor hebben werknemers minder behoefte aan vakantie, omdat ze in hun thuiskantoor hun work-lifebalans beter kunnen bewaken”, zegt Roelants.

Doordat we meer tijd in ons thuiskantoor doorbrengen, kiezen ook minder werknemers voor mobiliteitsoplossingen: 8,8 procent tegenover 12,4 procent vorig jaar. De fiets wint licht aan belang, maar de wagen verliest fors terrein: 3,5 procent in 2023 tegenover 8,4 procent in 2022. Al is een deel van de verklaring daar ook dat wie in de voorbije jaren in een fiets- of wagenlease is gestapt, dat dit jaar niet nog eens doet.

Multimedia blijven populair in het cafetariaplan. 13,5 procent van de Belgen heeft een zelfgekozen telefoon van het werk en 15,6 procent een zelfgekozen pc.