Het Brussels Parlement keurt dinsdag wellicht de ordonnantie goed die de huurders een voorkeurrecht geeft bij de verkoop van de woning die ze betrekken. De meerderheid, PVDA en Agora spraken maandag tijdens het plenair debat hun steun uit voor de tekst. De rest van de oppositie vonden de ordonnantie een aanslag op het eigendomsrecht.

Het voorkeurrecht is enkel van toepassing voor ongemeubelde woningen waarvoor een langlopende huurovereenkomst voor hoofdverblijfplaats werd gesloten. De huurder moet er ook gedomicilieerd zijn. Het geldt dus niet voor huurovereenkomsten van korte duur (drie jaar of minder), voor woningen met onderverhuring, medehuur of een studentenwoninghuurovereenkomst, voor de verkoop tussen leden van dezelfde familie, voor de verkoop van een gebouw met meerdere woningen, of voor woningen die gelegen zijn in een voorkoopperimeter en waarbij de overheid daadwerkelijk gebruikmaakt van haar voorkooprecht.

De eigenaar moet de huurder voorafgaandelijk op de hoogte stellen van zijn beslissing om het goed te verkopen, met vermelding van de prijs en de voorwaarden van de geplande verkoop, en van zijn voorkeurrecht. Daarna beschikt de huurder over 30 dagen om al dan niet in te gaan op het aanbod tot verkoop. Als de woning uiteindelijk tegen een gunstigere prijs of gunstigere voorwaarden aan een andere koper wordt aangeboden, krijgt de huurder 6 dagen de tijd om zijn voorkeurrecht uit te oefenen. Bij niet-naleving van het voorkooprecht heeft de benadeelde huurder een jaar de tijd om de verkoop aan een derde partij te annuleren en het goed in kwestie te kopen.

‘Marktverstorend’

Voor Mathias Vanden Borre (N-VA) werkt de ordonnantie van staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou (PS) marktverstorend. De maatregel is onevenwichtig omdat er geen bijkomende rechten gecreëerd wordt voor de verhuurder. Hij ziet ook de reële meerwaarde van de maatregel niet. Er wordt enkel een bijkomende regel opgelegd voor de huurmarkt.

Bianca Debaets (CD&V) en Vincent De Wolf (MR) wezen erop het ontwerp het eigendomrecht onderuit haalt. Het is volgens Debaets een ondoordachte regel, die niet zorgt voor meer betaalbare en kwaliteitsvolle woningen.

