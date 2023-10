Brussels Airlines schort vluchten naar Israël op tot en met 14 oktober

Brussels Airlines en alle andere luchtvaartmaatschappijen van moederconcern Lufthansa schorten hun reguliere vluchten van en naar Tel Aviv op tot en met zaterdag 14 oktober.

Dat meldt de luchtvaartmaatschappij maandagnamiddag in een persbericht.

De beslissing werd genomen “omwille van de nog steeds onduidelijke ontwikkeling van de veiligheidssituatie in Israël en na een intensieve analyse van de situatie,” klinkt het. “We betreuren dat we deze beslissing hebben moeten nemen.”

“We blijven de veiligheidssituatie in Israël uiteraard op de voet volgen en staan in nauw contact met de lokale en internationale autoriteiten.”

Touroperator TUI Belgium kondigde zondag al aan dat het tot en met zaterdag 21 oktober geen reizigers naar Tel Aviv stuurt, de enige bestemming van de touroperator in Israël. Momenteel heeft de organisator er geen Belgische reizigers.

Geannuleerd

Ook andere luchtvaartmaatschappijen van over de hele wereld hebben vluchten naar Tel Aviv geannuleerd, waaronder Air France, KLM, Transavia, Emirates en de Amerikaanse maatschappijen American Airlines, United Airlines en Delta Air Lines.

Alle luchtvaartmaatschappijen zeggen de veiligheidssituatie in Israël nauwlettend in de gaten te houden.

Op dit moment blijft de luchthaven in Tel Aviv wel operationeel. Volgens de website FlightRadar24 waren er omstreeks 16 uur maandag nog steeds aankomende en vertrekkende vluchten op de internationale luchthaven Ben Gurion, onder andere van de Israëlische maatschappij El Al en de Turkse maatschappijen Pegasus en Turkish Airlines.

Schermafbeelding van flightradar24.com rond Tel Aviv omstreeks iets na 16 uur:

Raketten

De annulaties komen er uit veiligheidsoverwegingen, na de nieuwe uitbraak van geweld tussen de Palestijnen en Israël. In Tel Aviv, maar ook in Jeruzalem en andere Israëlische steden ging maandagmiddag opnieuw het luchtalarm af. De Israëlische openbare omroep meldde dat een raket op open terrein nabij Tel Aviv is ingeslagen.

Sinds de aanval van de Hamas op Israël zaterdagochtend wordt hevig gevochten tussen de radicale Palestijnse beweging en de Israëlische strijdkrachten (IDF). Aan Israëlische zijde zijn al meer dan 700 mensen gedood en meer dan 2.000 gewond geraakt. Meer dan 100 Israëli’s zouden ontvoerd zijn en overgebracht naar de Gazastrook. Israël reageert met luchtaanvallen op de Gazastrook, die aan Palestijnse zijde al meer dan 500 doden en meer dan 2.800 gewonden maakten.

Niet-essentiële reizen worden afgeraden

De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies naar Israël, Jeruzalem en de Palestijnse gebieden zondagavond aangepast. Niet-essentiële reizen naar die gebieden raadt Buitenlandse Zaken sterk af. Alle reizen naar Gaza blijven formeel afgeraden.

Een eventuele evacuatie van Belgen uit de regio is niet aan de orde zolang er commerciële vluchten vliegen, klinkt het bij Buitenlandse Zaken. “We blijven de situatie op de voet volgen”, zegt woordvoerder Nicolas Fierens Gevaert.