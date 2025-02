Bpost presteert in lijn met verwachtingen, maar schrapt dividend

Bpost heeft in 2024 in lijn met de verwachtingen gepresteerd. De aangepaste bedrijfswinst of ebit (winst voor belastingen en intresten) kwam vorig jaar uit op 224,9 miljoen euro. Maar omdat het nettoresultaat negatief is door een waardevermindering op zijn Amerikaanse dochter Radial, gaat bpost geen dividend uitkeren voor 2024. Dat heeft het postbedrijf vrijdagochtend voorbeurs bekendgemaakt.

De aangepaste nettowinst van de groep voor het volledige jaar 2024 bedroeg 122,7 miljoen euro, maar het gerapporteerde nettoresultaat van de groep kwam uit op -209,2 miljoen euro, als gevolg van de waardeverminderingen van 299,4 miljoen euro op Radial.

“Ondanks uitdagende marktomstandigheden en verschillende tegenslagen liggen onze resultaten voor het vierde kwartaal en het volledige jaar in lijn met onze financiële verwachtingen”, zegt topman Chris Peeters.

Radial North America

Voor 2025 verwacht de topman uitdagingen. “We zijn er al enkele tegengekomen: bij ‘Last Mile’ werden we geconfronteerd met meerdere dagen van staking in een toch al complex sociaal klimaat in België. Bij Radial North America hebben we te maken met klanten die vertrekken en we moeten de trend van klantenverlies nog ombuigen.” Bpost verwacht voor dit jaar een aangepaste ebit van 150 tot 180 miljoen euro.

De groep maakte vrijdagochtend ook bekend dat Thomas Schmitt (60) vanaf 17 maart de nieuwe CEO wordt van Radial Noord-Amerika. Daarnaast zal Chris Peeters vanaf 1 mei ook de rol van CEO Bene Last Mile op zich nemen. Jos Donvil, tot hiertoe CEO van BeNe Last Mile, zal zich in het laatste jaar voor zijn pensioen toeleggen op dochtermaatschappijen Dyna, Speos en AMP, alsook op de projectdivisie binnen BeNe Last Mile, waaronder onder meer de nieuwe contracten voor persdistributie vallen.

Geen dividend

Bpost zal voor 2024 geen dividend betalen. Vorig jaar snoeide bpost ook al in het dividend. Dat werd toen verlaagd van 0,4 euro bruto voor 2022 naar 0,13 euro bruto voor 2023. Het zorgde er toen voor dat de staat 27,5 miljoen euro minder opbrengst kreeg dan voor 2022.

De Belgische staat heeft (rechtstreeks en via de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij) 102.075.649 aandelen in bezit, of 51,04 procent. Daardoor leverde het dividend voor 2023 de staat 13,27 miljoen euro op, waar dat voor 2022 nog 40,83 miljoen euro was.